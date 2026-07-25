“Giovani per la Salute”: al Policlinico Gemelli nasce un percorso di prevenzione ed educazione scientifica

ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la prevenzione, sviluppare una maggiore consapevolezza scientifica e offrire ai giovani pazienti strumenti per diventare protagonisti del proprio percorso di salute. Sono questi gli obiettivi di “Giovani per la Salute”, il nuovo progetto della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, realizzato con il supporto non condizionante di Fondazione Pfizer. L’iniziativa nasce dalla convinzione che la salute non si costruisca soltanto attraverso le cure, ma anche attraverso la conoscenza, la partecipazione e l’educazione.

Rivolto ad adolescenti e giovani con patologie complesse seguiti presso il Policlinico Gemelli, il progetto intende favorire una nuova cultura della prevenzione attraverso attività educative, laboratori, incontri con specialisti e percorsi di comunicazione scientifica accessibile.

Nel corso di dodici mesi saranno organizzati incontri divulgativi “Scienza e Salute per tutti”, workshop esperienziali, attività di formazione dedicate ai giovani e percorsi per la creazione di “Ambasciatori della Salute”: ragazzi che, grazie all’esperienza maturata insieme ai professionisti del Gemelli, diventeranno promotori della cultura della prevenzione tra i propri coetanei.

Il progetto coinvolgerà inoltre giovani medici, ricercatori e specialisti, favorendo un dialogo diretto e contribuendo a rendere il sapere scientifico sempre più comprensibile, condiviso e partecipato. “La medicina moderna non può limitarsi alla diagnosi e alla terapia. Dobbiamo accompagnare i ragazzi nella comprensione della propria condizione di salute, aiutandoli a sviluppare consapevolezza, autonomia.

Educare alla prevenzione significa investire sul futuro dei nostri ragazzi e renderli protagonisti attivi del loro percorso di cura. “Giovani per la Salute” rappresenta un modello innovativo che integra competenze cliniche, educazione scientifica e partecipazione, contribuendo a una presa in carico realmente centrata sulla persona”, dichiara Eugenio Mercuri, Direttore del Dipartimento della salute della donna e del bambino, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS nella promozione della salute e della prevenzione, valorizzando un approccio multidisciplinare che integra competenze mediche, psicologiche, comunicative e pedagogiche. L’obiettivo è contribuire alla formazione di una nuova generazione di cittadini più consapevoli, capaci di orientarsi tra le informazioni scientifiche e di adottare comportamenti favorevoli alla salute.

“Fondazione Pfizer sostiene da anni progetti che uniscono scienza e nuove generazioni. “Giovani per la Salute” ha rappresentato per noi un progetto particolarmente significativo perché nasce dall’ascolto diretto dei ragazzi e li rende protagonisti, non solo destinatari, della cultura della prevenzione. – dichiara Barbara Capaccetti, Presidente Fondazione Pfizer – Crediamo che dare ai giovani gli strumenti per orientarsi nella scienza sia un contributo concreto al loro futuro.”

Educare significa anche innovare. Attraverso un linguaggio accessibile, il confronto diretto con specialisti e il coinvolgimento attivo dei ragazzi, “Giovani per la Salute” punta a creare una nuova alleanza tra medicina e giovani, trasformando la conoscenza scientifica in uno strumento concreto di crescita, autonomia e partecipazione.

-Foto ufficio stampa Policlinico Gemelli-

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