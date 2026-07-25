Jordan o James? Trump: “LeBron è razzista, meglio Michael”

(Adnkronos) –

Meglio Michael Jordan o LeBron James? A Donald Trump viene posta la domanda che può mandare in crisi qualsiasi appassionato di basket Nba. Più forte Michael Jordan, capace di vincere 6 titoli con i Chicago Bulls negli anni ’90, o LeBron James, che a 41 anni proprio nelle stesse ore annuncia di aver firmato con i Philadelphia 76ers per inseguire il quinto trionfo della carriera? Trump, interpellato nello Studio Ovale dai giornalisti, non usa mezze misure. “Michael Jordan è un mio amico, gioco a golf con lui. E’ un’ottima persona”, dice il presidente degli Stati Uniti.

“Credo che LeBron forse sia razzista, forse non gli piace Trump. Mi piacciono solo le persone a cui piaccio”, aggiunge con parole al vetriolo nei confronti di James, che nelle ultime due elezioni ha sempre sostenuto pubblicamente il candidato democratico opposto a Trump: nel 2020 si è schierato a favore di Joe Biden e nel 2024 ha appoggiato Kamala Harris. Trump, ovviamente, se ne ricorda: “Tra lui e Michael Jordan, scelgo Michael Jordan”.