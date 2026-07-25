Pallavolo, l’Italia fermata dal Brasile in semifinale di Nations

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Roma, 25 lug. (askanews) – L’Italia cede il passo ad un grande Brasile nella semifinale di VNL 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso ed intensissimo, le ragazze del CT Julio Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina grande protagonista del 2-3 finale (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; -15). Le azzurre nonostante un primo set incoraggiante, salutano la possibilità del tris in VNL e domani giocheranno per il bronzo all’East Asian Games Dome di Macao contro la perdente dell’altra semifinale Turchia-Cina.
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