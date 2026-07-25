Ucraina-Russia, ancora raid e vittime: la guerra non si ferma

(Adnkronos) – Nuovi raid e lanci di missili e droni nella guerra tra Russia e Ucraina, secondo le ultime news di oggi sabato 25 luglio.

Tre persone sono state uccise a Slovyansk, città nell’oblast di Donetsk, a causa di raid russi. E altre tre sono state uccise a Sumy, sempre per attacchi lanciati da Mosca, ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, spiegando che “più di dieci edifici residenziali sono stati danneggiati da un attacco russo a Slovyansk” dove “purtroppo, tre persone sono rimaste uccise”. Zelensky ha detto che anche “a Sumy i russi hanno ucciso altre tre persone con un attacco missilistico, seguito da un doppio attacco con un drone Fpv contro un impianto di Nova Poshta”.

Il presidente ucraino ha aggiunto che “a Kharkiv, un drone ha colpito un grattacielo residenziale. Un normale mercato dell’abbigliamento a Zaporizhzhia è stato dato alle fiamme. Il terrorismo con i droni contro la popolazione continua incessantemente a Kherson e nella regione di Kherson. Anche le regioni di Poltava, Chernihiv, Odessa, Mykolaiv e Dnipro sono state colpite”. Nella notte, ha spiegato, “i russi hanno utilizzato due missili e quasi 160 droni. Ad oggi, dieci persone in tutto il Paese sono rimaste ferite negli attacchi di ieri sera”.

Un raid aereo lanciato da Kiev su una città occupata dai russi nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, ha causato la morte di otto persone tra cui due bambini. Lo ha dichiarato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione ucraina di Zaporizhzhia controllata dalla Russia, Yevgeny Balitsky. I “campeggi turistici” nel villaggio di Kyrylivka, sul Mar d’Azov, sono stati attaccati durante la notte e “ci sono vittime: otto persone, tra cui due bambini”, ha denunciato.

Un incendio si è sviluppato accanto a un hub della logistica di Wildberries a Ekaterinburg dopo l’attacco di droni ucraini, a 1.750 chilometri dal confine. Il personale è stato evacuato dal sito “in modo pianificato come previsto dalle norme di sicurezza”, ha reso noto l’azienda in un comunicato. Il governatore della regione di Sverdlovsk, Denis Pasler, ha scritto che un parcheggio di 300 metri quadrati è in fiamme dopo che sono precipitati sulla struttura i detriti di un drone, l’usuale formula adottata dalle autorità locali russe, ed è stato introdotto lo stato di emergenza nella regione. Non ci sono state vittime e l’incendio è stato contenuto. Non ci sono conferme indipendenti su danni all’hub della piattaforma di vendita online che da più di una settimana viene sistematicamente colpita. Sono sei i siti della logistica Wildberries colpiti fino a ora (Elektrostal, Krasnodar, Nevinnomyssk, due centri vicino a San Pietroburgo – Shushary e Utkina Zavod – e Simferopol).