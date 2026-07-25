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Volley, Nations League femminile: il Brasile batte l’Italia in semifinale al tie-break

| 25 Luglio 2026 12:35 | 0 commenti

Volley, Nations League femminile: il Brasile batte l’Italia in semifinale al tie-break

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale, all’East Asian Games Dome di Macao in Cina, la corsa al titolo delle azzurre nella Volleyball Nations League 2026. La Nazionale di Julio Velasco è stata sconfitta per 3-2 dal Brasile che si è imposto con i seguenti parziali: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25 e 15-12.

In finale le verdeoro affronteranno la vincente del match fra Cina e Turchia. L’Italia, invece, disputerà contro la perdente il match che mette in palio la medaglia di bronzo.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

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