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Attentato Berlino, il sospettato è morto: “Abdul Ballout ucciso dalle forze speciali”

| 26 Luglio 2026 22:02 | 0 commenti

Attentato Berlino, il sospettato è morto: “Abdul Ballout ucciso dalle forze speciali”

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(Adnkronos) – Abdul Ballout, ricercato per l’attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21enne, riferisce Bild, è stato ucciso in un’operazione delle forze speciali nella capitale tedesca è in particolare nel quartiere di Spandau. Le forze speciali sono intervenute in un giardino, a quanto pare di proprietà del padre di Ballout, dove sarebbe stato individuato un capanno. Gli agenti di polizia sono stati attaccati dal giovane, che ha utilizzato un’arma da taglio, e hanno risposto uccidendo il 21enne. La ricostruzione di Bild evidenzia che Ballout, individuato grazie alle informazioni fornite da persone a lui vicine, è deceduto a causa delle ferite riportate alle 18.34. Testimoni hanno riferito di aver sentito due raffiche ravvicinate di 4 colpi ciascuna.  

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