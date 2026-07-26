Attentato Berlino, il sospettato è morto: “Abdul Ballout ucciso dalle forze speciali”

(Adnkronos) – Abdul Ballout, ricercato per l’attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21enne, riferisce Bild, è stato ucciso in un’operazione delle forze speciali nella capitale tedesca è in particolare nel quartiere di Spandau. Le forze speciali sono intervenute in un giardino, a quanto pare di proprietà del padre di Ballout, dove sarebbe stato individuato un capanno. Gli agenti di polizia sono stati attaccati dal giovane, che ha utilizzato un’arma da taglio, e hanno risposto uccidendo il 21enne. La ricostruzione di Bild evidenzia che Ballout, individuato grazie alle informazioni fornite da persone a lui vicine, è deceduto a causa delle ferite riportate alle 18.34. Testimoni hanno riferito di aver sentito due raffiche ravvicinate di 4 colpi ciascuna.