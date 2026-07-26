Fiamme tra Campomarino e Termoli minacciano le case, stop circolazione treni su linea Pescara-Bari

(Adnkronos) – Brucia la costa molisana, tra Termoli e Campomarino, dove il vento spinge l’incendio verso le abitazioni e complica le operazioni di spegnimento. Il rogo ha inoltre provocato lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. Dalle 13 è stata sospesa la circolazione dei treni sulla linea Pescara-Bari, nel tratto compreso tra Campomarino e Termoli.

La sospensione del traffico sta provocando rallentamenti e disagi per i viaggiatori, con ritardi che interessano i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionali. La situazione è in costante evoluzione. Solo al termine delle verifiche di sicurezza sarà possibile ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Ferma anche la circolazione sulla strada statale 16.