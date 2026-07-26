Formula1, Antonelli: “Oggi ho limitato i danni, ora spingere”

Roma, 26 lug. (askanews) – Gara difficile ma punti pesanti per Kimi Antonelli che chiude terzo a Budapest ma allunga in ckassifica su Lewis Hamilton. “Senza dubbio una gara difficile con i sorpassi non semplici. Pensavamo di provare la strategia ad una sosta ma la gomma era troppo al limite. Mi sono fermato, poi c’è stata la VSC ma per fortuna nonostante le Ferrari si fossero fermate sono stato in grado di tenerle dietro”. Le parole del bolognese. Ultima battuta sulla corsa al titolo che lo vede dominare la scena: “Non mi sarei assolutamente mai immaginato di arrivare alla pausa estiva con una situazione simile di classifica. Sono molto contento, oggi ho limitato i danni ma non dovrò mai smettere di spingere nella seconda parte di stagione”.