Formula1, Ordine d’arrivo e classifica mondiale piloti

1 minuto per la lettura
Roma, 26 lug. (askanews) – Questo l’ordine d’arrivo del Gp di Ungheria e la classifica del mondiale piloti
Ordine d’arrivo
Lando Norris (McLaren) – 1:39:56.180; 2. Max Verstappen (Red Bull) +15.080; 3. Kimi Antonelli (Mercedes) +18.728; 4. Charles Leclerc (Ferrari) +23.840; 5. Lewis Hamilton (Ferrari) +24.540*; 6. Isack Hadjar (Red Bull) +55.488; 7. George Russell (Mercedes) +57.503; 8. Liam Lawson (Racing Bulls) +1 giro; 9. Nico Hülkenberg (Audi) +1 giro; 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 giro; 11. Gabriel Bortoleto (Audi) +1 giro; 12. Pierre Gasly (Alpine) +1 giro; 13. Lance Stroll (Aston Martin) +1 giro; 14. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro; 15. Franco Colapinto (Alpine) +2 giri; 16. Esteban Ocon (Haas) +2 giri; 17. Alexander Albon (Williams) +2 giri; 18. Carlos Sainz (Williams) +2 giri; 19. Oliver Bearman (Haas) +2 giri. Ritirati: Oscar Piastri (McLaren), rottura del cambio; Sergio Perez (Cadillac), rottura sospensione; Valtteri Bottas (Cadillac), problema ai freni.
Classifica mondiale piloti
Andrea Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 219; 2. Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 169; 3. George Russell (Regno Unito, Mercedes) 160; 4. Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 138; 5. Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 128; 6. Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 108; 7. Oscar Piastri (Australia, McLaren) 92; 8. Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 68; 9. Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 43; 10. Pierre Gasly (Francia, Alpine) 42; 11. Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 23; 12. Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 19; 13. Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 18; 14. Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10; 15. Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 6; 16. Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5; 17. Esteban Ocon (Francia, Haas) 3; 18. Nico Hülkenberg (Germania, Audi) 2; 19. Sergio Perez (Messico, Cadillac) 1; 20. Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0; 21. Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA