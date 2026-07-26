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Napoli-Carrarese: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

| 26 Luglio 2026 10:02 | 0 commenti

Napoli-Carrarese: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

AdnKronos
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(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, domenica 26 luglio, la squadra azzurra sfida la Carrarese – in diretta tv e streaming – nel secondo test stagionale. Gli uomini di Allegri tornano quindi a giocare dopo la sconfitta alla prima uscita contro l’Arezzo, che si è imposto per 3-1 a Dimaro. 

 

L’amichevole tra Napoli e Carrarese è in programma oggi, domenica 26 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione: 

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. 

 

Napoli-Carrarese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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