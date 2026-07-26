Quirinale, La Russa: Meloni al Colle? Non questa, forse la prossima volta

Roma, 26 lug. (askanews) – “Secondo me lo diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta e non questa. Quando non lo so, ma se un giorno Meloni diventasse presidente della Repubblica sarebbe un grande bene per l’Italia. Non credo voglia farlo adesso ma non c’è nessuna ragione che possa suonare come allarme”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato a Viareggio nell’ambito della rassegna “L’Estate del Principe”. Secondo La Russa “anche una fetta del centrosinistra” ne sarebbe felice.