Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla: un morto e 15 feriti

(Adnkronos) –

Un furgone ha travolto diversi pedoni a Berlino nella serata di oggi, sabato 25 luglio. Secondo la Bild, una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite. Il veicolo si è lanciato sulla folla durante il Christopher Street Day (CSD), il Pride della capitale della Germania, nel parco Tiergarten.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00. Il furgone bianco si è lanciato a forte velocità – a circa 80 km orari – sulla folla e ha concluso la sua corsa contro un albero. Altri testimoni citati dal quotidiano hanno riferito di aver visto un uomo uscire dal veicolo: il sospetto, armato di coltello, avrebbe aggredito alcune persone.

Per il Berliner Kurier, un uomo è stato arrestato. Un secondo individuo sarebbe in fuga.



Gli organizzatori del CSD hanno annunciato la cancellazione dell’evento. La parola “evacuazione” è apparsa a caratteri cubitali sul grande schermo della Porta di Brandeburgo. Poco dopo, un post su Instagram ha invitato i partecipanti a lasciare la zona “con calma e in modo ordinato”. “Si prega di evitare la Colonna della Vittoria e il Tiergarten. Lasciate la zona in direzione della stazione ferroviaria principale”, il post.

“Attualmente è in corso un’operazione di polizia su larga scala nel Tiergarten – spiega la polizia di Berlino sull’account di X – L’area è stata transennata dalle nostre forze di intervento”. “Siamo sul posto con numerose forze di polizia nonché con i soccorritori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Berlino”, ha detto in un video su X un portavoce della polizia.