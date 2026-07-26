Vasto incendio sul Gargano, turisti evacuati via mare

BARI (ITALPRESS) – Un vasto incendio lungo il litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, è in corso dalla tarda mattinata e ha raggiunto anche le aree a ridosso del mare. Gruppi di turisti sono stati evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Il Comune di Peschici ha reso noto che “a seguito dell’incendio, è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari, in via Montesanto, per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro”.

– Foto di repertorio Vigili del Fuoco –

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