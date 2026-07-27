Al Foro Italico l’incontro per il futuro dell’Ortopedia

Roma, 27 lug. (askanews) – Ricerca e sviluppo, formazione e sperimentazione. Sono questi gli obiettivi di SIAGASCOT, esposti al Foro Italico in occasione della presentazione del piano strategico 2026-2030. Società figlia della SIOT, SIAGASCOT nasce nel 2019 e riunisce gli specialisti dedicati alla chirurgia artroscopica, alle patologie del ginocchio e dell’arto superiore, alla traumatologia dello sport e alle nuove tecnologie ortopediche.Le parole del Presidente SIAGASCOT, Rocco Papalia: “Abbiamo dei format molto importanti, che si concentrano sull’internazionalizzazione e sulla creazione di una piattaforma di learning che potrà essere utilizzata durante l’anno dai nostri soci. Al contempo, verrà data la possibilità ai giovani di imparare dai chirurghi più esperti e di aumentare il posizionamento e il livello scientifico di tutti gli addetti ai lavori già altamente competitivi a livello internazionale”.Da società scientifica nazionale a piattaforma italiana di riferimento internazionale: SIAGASCOT si pone come obbiettivo quello di diventare benchmark internazionale nel campo ortopedico.L’intervista al Presidente SIOT, Pietro Simone Randelli: “SIAGASCOT è una grande società scientifica e fa parte delle società scientifiche più importanti del panorama nazionale che sono sotto l’ombrello di SIOT, che è la società madre di ortopedia e traumatologia che ho il pregio di presentare questa sera. SIAGASCOT è estremamente dinamica e per SIOT è un partner fondamentale. Pensate che oggi i più importanti chirurghi, quelli che tutti i giorni operano calciatori, sportivi professionisti, fanno parte di SIAGASCOT. Quindi è un motore a cui SIOT non può fare a meno ed è un motore pieno di iniziative ed è anche una fucina di giovani talenti”.Un impegno non solo per la comunità scientifica ma per l’intera collettività. SIAGASCOT, con il Piano Strategico 2026-2030 rilancia la propria candidatura a centro scientifico internazionale nel campo ortopedico.