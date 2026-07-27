Fedez come sta, la lettera sui social dopo il ricovero: “Mi fermo ma mi sento fortunato”

(Adnkronos) –

Fedez torna sui social dopo il ricovero d’urgenza dei giorni scorsi e annuncia una pausa: cancellato anche il concerto in programma al Forum il 25 settembre. Nel primo post su Instagram dopo l’uscita dall’ospedale, il rapper parla del cielo come simbolo di continuità, del tempo come unico bene davvero prezioso e della paura che cambia la prospettiva. Un messaggio lungo, intimo, che restituisce senza filtri ciò che ha vissuto negli ultimi giorni. “Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. A volte non ci pensiamo, ma l’unico bene prezioso che veramente abbiamo è il tempo, spesso puntuale nel farci capire molte cose in ritardo. Tutti felici, tutti scontenti, tutti vivi”, scrive il rapper su Instagram, accanto ad una foto che lo ritrae affacciato dal terrazzo di casa sullo skyline milanese.

Il rapper ripercorre le ore più difficili del ricovero, quelle in cui la fragilità diventa concreta e la mente corre veloce: “Quando sei in ospedale aspettando l’ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, pensi che il tuo tempo stia per finire o giù di lì. Proprio mentre sta iniziando un’altra vita, quella di tuo figlio piccolo”.

La paura di non rivedere chi si ama, di non poter riabbracciare i figli, diventa la lente attraverso cui guardare tutto il resto: “In questi giorni, la paura di non poter riabbracciare le persone a me più care, i miei figli, mi ha fatto vedere il cielo in un altro modo. Un’altra volta ancora. Non è cosa guardi, ma quello che vedi”.

Poi arriva l’annuncio della pausa, che non è sconfitta ma consapevolezza: “Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto ‘fermati’. Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. Mi sento ancora una volta fortunato ad esser sotto questo cielo”. Il post si chiude con una promessa ai fan e alle persone che lo seguono: “Rifaremo insieme tutto ciò che sarò costretto a sospendere. Grazie al cielo”. Fedez era atteso per il 25 settembre per un concerto al Forum di Assago.



Dopo il post sui social arriva la conferma dell’annullamento di tutti gli impegni live della stagione. “A seguito delle condizioni di salute di Fedez, che richiedono un periodo di cure e recupero, l’artista ha sospeso tutta l’attività live prevista tra agosto e settembre”, si legge sul sito di Vivo Concerti. La decisione comporta l’annullamento dei dj set estivi e del concerto ‘Casa 360°’, in programma il 25 settembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.

La tournée estiva si sarebbe articolata in una serie di dj set in piazze, festival e club del Sud e del Centro Italia. Il calendario prevedeva, il 4 agosto, la tappa in piazza Umberto I ad Adrano (Catania), seguita il 5 agosto dal dj set al Marina Summer Fest di Marina di Ragusa. Il 10 agosto Fedez sarebbe stato in piazza Vittorio Emanuele a Serradifalco (Caltanissetta), mentre il 13 agosto era atteso in piazza Matteotti a Gioia Tauro, in Calabria. Il giorno successivo, 14 agosto, l’artista avrebbe fatto tappa alla Praja di Gallipoli, una delle location simbolo della movida salentina. Il 16 agosto era invece in programma l’esibizione all’Avellino Summer Festival, mentre il 26 agosto Fedez sarebbe salito sul palco di piazza IV Novembre a Celano, in provincia dell’Aquila. Il mese di settembre si sarebbe aperto con il dj set del 2 settembre al Viterbo Music Festival, seguito il 3 settembre dall’appuntamento al Teatro del Fiero di Velletri, in provincia di Roma. L’ultimo evento, previsto subito dopo il grande concerto di Assago, era fissato per il 29 settembre alla DCM Arena di Decimomannu, in provincia di Cagliari.

Per quanto riguarda la biglietteria, è previsto il rimborso per tutte le persone che avevano acquistato il biglietto per Casa 360°. Chi ha effettuato l’acquisto online tramite TicketOne riceverà automaticamente il riaccredito sullo stesso metodo di pagamento utilizzato, senza necessità di inoltrare alcuna richiesta. Per gli acquisti effettuati nei punti vendita fisici, il rimborso potrà essere richiesto entro 30 giorni a partire da oggi, lunedì 27 luglio 2026.