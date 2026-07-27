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Giornalista ucciso a Eboli, il gip convalida il fermo: l’indagato resta in carcere

| 27 Luglio 2026 16:20 | 0 commenti

Giornalista ucciso a Eboli, il gip convalida il fermo: l’indagato resta in carcere

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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SALERNO (ITALPRESS) – Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno per il fermato in seguito all’omicidio di Luigi Esposito, avvenuto la notte tra venerdì e sabato. Il Giudice, confermando il quadro accusatorio e contestando l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere ha disposto la misura cautelare in carcere.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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