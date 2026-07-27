Giornalista ucciso a Eboli, il gip convalida il fermo: l’indagato resta in carcere

SALERNO (ITALPRESS) – Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Salerno per il fermato in seguito all’omicidio di Luigi Esposito, avvenuto la notte tra venerdì e sabato. Il Giudice, confermando il quadro accusatorio e contestando l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere ha disposto la misura cautelare in carcere.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).