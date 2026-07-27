Incendi sul Gargano, sindaco di Peschici: “Turisti rientrati nelle strutture”

(Adnkronos) – Proseguono le attività dei vigili del fuoco nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano, per fronteggiare l’incendio di vegetazione che sta interessando il territorio da ieri. Lo rende noto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le squadre a terra, con rinforzi giunti dalla Campania, sono impegnate nelle azioni di spegnimento. In piena operatività 3 canadair della flotta aerea del Corpo nazionale. Ieri i roghi hanno devastato le colline tra Peschici e Vieste.

“Si comunica a tutti i cortesi concittadini e ai gentili ospiti che la situazione è sotto controllo”, ha scritto il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo. Ieri hanno operato due elicotteri e quattro canadair, oltre a vigili del fuoco, operatori dell’Arif, Agenzia regionale opere irrigue e forestali e squadre di volontari.

“Tutte le strutture sono in sicurezza e gli ospiti che si sono allontanati sono ritornati nelle strutture che difatti non sono mai state evacuate”, ha spiegato il primo cittadino. Ieri alcuni turisti sfollati dalle spiagge erano stati portati in alcune scuole. Le strutture turistiche sono state presidiate nella notte proprio per tenere la situazione sotto controllo. Stamane sono riprese le operazioni di bonifica con aerei ed elicotteri. “Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, abitazioni e strutture ricettive, se non all’inestimabile patrimonio naturalistico, paesaggistico – ambientale costituito dai nostri boschi”, ha evidenziato D’Arenzo.