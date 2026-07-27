Mondiali 2026, Infantino contro le critiche: “Evento straordinario”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo le tante critiche che hanno contraddistinto i recenti Mondiali di calcio – dal caso Balogun, all’hydration break, dal lungo intervallo durante la finale ad alcune decisioni arbitrali -, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha risposto a modo suo, tracciando un bilancio della rassegna iridata andata in scena tra Usa, Canada e Messico. In una lettera il numero uno del calcio mondiale ha rivendicato il successo della manifestazione iridata.

“A tutti coloro che hanno perso il nostro bellissimo gioco, le emozioni, i festeggiamenti, le risate, le lacrime, le delusioni e la gioia. A tutti voi che non avete potuto vedere bambini, neonati, nonni e genitori riunirsi per il bellissimo gioco, dico che mi dispiace che le partite siano ormai finite e mi dispiace che vi siate persi tutta quella gioia e quel senso di appartenenza. Mi dispiace che foste così consumati dall’odio e dalle critiche da perdervi tutto questo”, ha scritto Infantino.

“A coloro che, dietro le loro penne e i loro fogli, dietro i loro schermi, diffondono odio e false voci, voglio dire che mentre voi state seduti in disparte, noi della Fifa siamo in prima linea a organizzare, a lavorare sodo e a offrire lo spettacolo più bello del mondo. Mentre voi vi nascondete, noi percorrevamo le strade del Canada, del Messico e degli Stati Uniti, parlando con i tifosi, interagendo con le persone e garantendo la sicurezza di tutti”, ha aggiunto il numero uno della Fifa. “Mentre voi dividete, noi uniamo. Le persone si sono riunite come famiglie, come tifosi, come un unico popolo. Non abbiamo registrato alcun episodio di violenza, nessun incidente, sicurezza al 100%, solo gioia e felicità! Sette milioni di persone provenienti da oltre 200 paesi hanno seguito il torneo in 16 fantastiche città e stadi: zero incidenti, zero ostilità, zero violenza, solo gioia, emozioni, felicità, unità e solidarietà. Tutti si sono sentiti al sicuro e felici”, ha scritto ancora Infantino.

“Tutto questo è stato possibile grazie ai governi dei tre paesi ospitanti e al loro straordinario contributo, grazie alla Fifa e al suo fantastico team che lavora per voi, grazie ai Paesi ospitanti e a tutta la loro popolazione, alle forze di polizia e al loro incredibile impegno, e ai volontari, persone straordinarie che sono venute da ogni parte del mondo per partecipare al più grande evento sulla terra. Ogni città era gremita di tifosi provenienti da ogni angolo del mondo. Mentre loro festeggiavano, voi eravate impegnati a seminare odio. Il nostro mondo ha bisogno di amore, non di odio; di tolleranza, non di divisione; di festeggiamenti, non di lutto”, ha proseguito il presidente della Fifa.

“Decisioni arbitrali ‘discutibili’ o provvedimenti disciplinari ‘strani’ – come per esempio cartellini rossi o gialli potenzialmente errati o successive decisioni di non squalificare i giocatori in determinate situazioni – sono all’ordine del giorno e ampiamente accettate in alcuni dei campionati più importanti del mondo“, ha precisato Infantino.

“Questa Coppa del Mondo ha celebrato il meglio dell’umanità. Abbiamo visto squadre di piccole Nazioni competere con orgoglio nelle partite più prestigiose. Erano sicure di sé, professionali e hanno portato orgoglio ai loro Paesi. Ma soprattutto, hanno dato speranza; la speranza che chiunque possa far parte del mondo del calcio, diventare grande in questo sport, indipendentemente dalla propria provenienza. Siamo tutti uguali: tifosi, giocatori e semplicemente esseri umani. Noi della Fifa non potremmo essere più orgogliosi né più commossi nel vivere questi momenti di amore, gioia e unità”, ha continuato il numero uno della Fifa.

“A coloro che dedicano il proprio tempo e le proprie energie a odiarci, chiediamo di prendersi un momento per riflettere, meditare, pregare o guardare una partita di calcio e osservare davvero i volti, gli sguardi e le emozioni. Perché solo il nostro bellissimo gioco è in grado di offrire uno spettacolo così straordinario, uno spettacolo in cui tutti diventano un tutt’uno e ritrovano il legame umano”, ha concluso Infantino.

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