Prezzi carburanti, benzina mai così alta da ottobre 2023. Oggi Cdm per nuove misure

(Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi, alle 17.30. Sono attese misure contro il caro carburanti, mentre le associazioni dei consumatori ribadiscono la richiesta di un nuovo taglio delle accise.

È continuato sabato l’aumento dei prezzi medi praticati alla pompa di benzina e diesel, per poi rallentare la corsa domenica fino ad assestarsi lunedì. Per trovare un valore più alto della benzina self bisogna tornare a inizio ottobre 2023 e per il diesel self a metà marzo 2022. Nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati al 27 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina self è 1,982 euro/litro (rispetto a 1,968 euro/litro del 24 luglio) e quello del diesel self è 2,185 euro/litro (contro 2,161 del 24 luglio). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì sono tornate a chiudere in calo, soprattutto sul diesel. In avvio di settimana il Brent è sceso sotto i 91 $/b e il Wti sotto gli 84 $/b con la sospensione nel fine settimana delle ostilità tra Usa e Iran.

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 luglio, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 1,982 e 1,994 euro/litro (no logo 1,980). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,162 e 2,216 euro/litro (no logo 2,193).

Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,068 e 2,182 euro/litro (no logo 2,034). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,274 e 2,378 euro/litro (no logo 2,248). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,759 e 0,786 euro/litro (no logo 0,749). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,573 a 1,693 euro/kg (no logo 1,607).