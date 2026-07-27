Quirinale, Schlein: Meloni al Colle? Destra ossessionata da potere

Milano, 27 lug. (askanews) – La dichiarazioni di Ignazio La Russa sulla possibilità di Giorgia Meloni al Quirinale dimostrano “la grande ossessione della destra per il potere. Prima di La Russa anche Meloni ha chiarito l’obiettivo: siccome hanno perso il referendum sulla giustizia hanno abbandonato il premierato per non fare un altro referendum ma stanno cercando di realizzare il premierato attraverso una pessima legge elettorale che con un premio di maggioranza abnorme potrebbe addirittura consentire di eleggersi da soli il Presidente della Repubblica”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di L’Aria che Tira su La7.

“Il Capo dello Stato è un garante della Costituzione super partes. Come si può immaginare una persona che è a capo del governo e che guida una forza politica? Questo denota l’ossessione della destra per il potere e per cambiare gli equilibri costituzionali”, ha aggiunto Schlein.