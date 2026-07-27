Recupera la vista con un autotrapianto di retina a Torino, è la prima volta al mondo. Schillaci “Si conferma l’eccellenza dell’Italia”

TORINO (ITALPRESS) – Primato mondiale per la sanità italiana alla Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l’équipe della Clinica Oculistica universitaria dell’ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all’altro della stessa paziente. L’eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. Lo scontro aveva provocato una lesione irreversibile al nervo ottico dell’occhio sinistro, spegnendone la vista per l’impossibilità di trasmettere la luce dall’occhio al cervello, ma lasciando sane le strutture oculari. Al contrario, l’occhio destro, già affetto da maculopatia, aveva subito traumi tali da compromettere irrimediabilmente la retina e la trasparenza della cornea. La distruzione totale della porzione contenente le cellule staminali rendeva del tutto impossibile un normale trapianto di cornea, condannando da anni la donna alla cecità.

L’ostacolo, ritenuto ad oggi insormontabile a livello internazionale, è stato superato grazie ad un’intuizione del professor Reibaldi. Sfruttando i tessuti sani ma non più funzionanti dell’occhio sinistro, i medici hanno prelevato e trasferito nell’occhio destro un intero blocco anatomico comprendente la cornea, la sclera, la congiuntiva e, per la prima volta al mondo, la porzione centrale della retina (la macula). Questo “trasloco” biologico ha permesso di ricostruire un occhio vedente partendo dai due occhi compromessi. La signora Elena è arrivata in reparto accompagnata dalla sua inseparabile cagnolina Joe, un cane da accompagnamento per persone non vedenti che rappresenta la sua vera compagna di vita. Riconoscendo l’importanza di questo legame, la direzione dell’ospedale Molinette ha mostrato una grande sensibilità, autorizzando il ricovero del cane insieme alla signora per tutta la durata della permanenza in ospedale. La signora Elena sta rispondendo molto bene all’intervento: i controlli clinici confermano il successo dell’attecchimento dei tessuti trasferiti ed il progressivo recupero funzionale dell’occhio, che si spera possa restituire alla signora l’autonomia quotidiana da oggi supportata dalla fedele Joe.

SCHILLACI “A TORINO RISULTATO IMPORTANTE CHE CONFERMA ECCELLENZA ITALIA”

L’intervento di autotrapianto eseguito per la prima volta al mondo all’Ospedale Molinette della Città della salute e della Scienza di Torino “rappresenta una conferma dell’eccellenza della sanità pubblica italiana“. Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, che prosegue: “Desidero congratularmi con il professor Michele Reibaldi e con tutta l’équipe per questo importante risultato e fare i miei auguri alla paziente. Ancora una volta è stata mostrata la capacità del nostro Servizio Sanitario Nazionale di essere all’avanguardia e vicino alle persone”.

– foto ufficio stampa Ospedale Molinette di Torino –

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