Ucraina, Polonia a Putin: “Non puntiamo a territori di Kiev”

(Adnkronos) –

La Polonia non punta ai territori dell’Ucraina, le previsioni di Vladimir Putin sono senza fondamento. Varsavia replica alle considerazioni del presidente russo. Secondo Putin, Kiev non deve temere (solo) la Russia: i pericoli arrivano da Ovest perché, dice il numero 1 del Cremlino, la Polonia punta ad allargare i propri confini a spese dell’Ucraina. “La Polonia non ha mai avuto, non ha e non avrà alcuna rivendicazione territoriale nei confronti dell’Ucraina”, ha affermato il ministero degli Esteri polacco in una dichiarazione, ribadendo il sostegno del Paese alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina. Il commento è giunto dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin di domenica, in cui il presidente russo aveva suggerito che i Paesi confinanti con l’Ucraina avrebbero inevitabilmente rivendicato alcuni dei territori ora ucraini.

“Sono convinto che prima o poi l’Ucraina perderà i suoi territori occidentali, terre che un tempo appartenevano a Polonia, Ungheria e Romania”, ha dichiarato Putin durante un incontro con il personale della Marina russa a San Pietroburgo, in occasione della Giornata della Marina. “Potrebbe volerci un anno, due anni, 10 o 15 anni, ma la storia alla fine rimetterà ogni cosa al suo posto”.

Il ministero degli Esteri polacco ha descritto le dichiarazioni come parte della campagna di disinformazione del Cremlino, accusando Mosca di tentare di seminare discordia tra Kiev e i suoi alleati. Il ministero ha poi aggiunto che queste dichiarazioni rappresentano un ulteriore tentativo di “provocare antagonismo” tra Kiev e i suoi alleati e di distrarre la comunità internazionale dalla lunga guerra della Russia contro l’Ucraina. Il ministero degli Esteri ha inoltre affermato che le dichiarazioni di Putin si inseriscono nella più ampia guerra dell’informazione condotta dalla Russia.

Nelle stesse ore, assume rilevanza un sondaggio secondo cui circa il 40% dei polacchi si oppone all’adesione dell’Ucraina all’Ue, mentre circa la metà la sostiene. Lo studio del Centro per la Ricerca sull’Opinione Pubblica (Cbos) ha rilevato che il 41% dei polacchi è favorevole a un lento processo di adesione dell’Ucraina all’Ue, in calo di 15 punti percentuali rispetto a un sondaggio simile condotto nell’ottobre 2023. “Attualmente, solo il 9% degli intervistati sostiene l’adesione dell’Ucraina all’Ue il prima possibile, il risultato più basso nella storia di questi sondaggi”, ha riferito il Cbos.

L’opposizione all’adesione dell’Ucraina all’Ue è aumentata di 23 punti percentuali dall’ottobre 2023, raggiungendo il 40%, il livello più alto mai registrato dal Cbos. L’opposizione è particolarmente marcata tra gli elettori di destra, con il 53% contrario all’adesione dell’Ucraina, mentre la percentuale sale al 58% tra i giovani adulti.