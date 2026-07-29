Calcio, Roma, John Galantic nuovo amministratore delegato

Roma, 29 lug. (askanews) – John Galantic è il nuovo amministratore delegato (Ceo) della Roma. Manager di lunga esperienza internazionale, Galantic succede alla guida operativa del club in un momento simbolico, tra il ritorno in Champions League e le celebrazioni per il centenario della società.

Nato a Boston nel 1961 da una famiglia di origini italiane, cittadino americano e svizzero, Galantic ha conseguito un Master in Business Administration alla Harvard Business School. Ha iniziato la carriera in Procter & Gamble, lavorando anche in Italia, per poi ricoprire incarichi di vertice in Chanel e, più recentemente, come amministratore delegato del gruppo Tod’s. Nel mondo dello sport è già noto per aver fatto parte dei consigli di amministrazione della Roma e della Ferrari.

Nell’annunciare la nomina, la famiglia Friedkin ha sottolineato il profilo internazionale del nuovo dirigente e il suo legame con il club. “John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo club nel suo secondo secolo di storia”.

La proprietà giallorossa ha inoltre evidenziato come la nomina si inserisca in una fase di rilancio della società: “Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma”.

Nel messaggio rivolto ai sostenitori, i Friedkin hanno infine invitato la tifoseria ad accogliere il nuovo amministratore delegato: “Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club. Forza Roma!”.