Manifesto antisemita in Rai, Rossi: “Intimidazioni gravissime”

Roma, 29 lug. (askanews) – “La Rai esprime la più ferma condanna

per il manifesto antisemita comparso questa mattina nella bacheca

di Radio1, a firma dei gruppi ‘Global Sumud’ e ‘Libere di

lottare’. Si tratta di un episodio gravissimo che arriva al

termine di giorni di polemiche strumentali e intimidazioni nei

confronti del nostro corrispondente da Gerusalemme, Giovan

Battista Brunori, che svolge da anni con professionalità e rigore

il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e

pericolosi al mondo”. E’ quanto si legge in una nota della Rai.

“Il manifesto, che ripropone stereotipi e iconografie della

peggiore pubblicistica antisemita del passato, affisso

all’interno della sede di una testata Rai – prosegue la nota –

rappresenta un fatto di eccezionale gravità e richiama metodi di

intimidazione e di isolamento nei confronti dei giornalisti che

evocano le pagine più oscure della storia del nostro Paese,

incompatibili con il confronto democratico e con la libertà di

informazione”.

“Il Direttore di Radio1, Nicola Rao, ha immediatamente richiesto

l’intervento delle Forze dell’Ordine. La Digos ha effettuato un

sopralluogo, acquisendo il manifesto e gli altri elementi utili

agli accertamenti. La Rai ha già disposto un’indagine interna.

Ogni comportamento che favorisca o tolleri simili azioni sarà

punito con il massimo rigore. Al collega Giovan Battista Brunori

va la piena vicinanza mia personale e di tutta l’Azienda. La Rai

continuerà a difendere la libertà di informazione, il pluralismo

e la sicurezza dei propri giornalisti, respingendo con fermezza

ogni forma di odio, antisemitismo, intimidazione e violenza”,

conclude la nota.(Credit foto: Ufficio Stampa Rai)