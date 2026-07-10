Morta a 82 anni Patrizia, nipote di Francesco Saverio Nitti

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E’ venuta a mancare Patrizia Nitti, nipote dello statista di Melfi, Francesco Saverio. A darne notizia l’associazione melfitana “Francesco Saverio Nitti” annuncia con profondo dolore la scomparsa della sua storica presidente, Patrizia Nitti, avvenuta all’età di 82 anni ad Arezzo dopo una lunga malattia. Nipote diretta di Francesco Saverio Nitti – lo statista lucano che guidò il Consiglio dei ministri tra il 1919 e il 1920 – Patrizia ha vissuto una vita di altissimo profilo internazionale, mantenendo però un legame viscerale e indissolubile con la Basilicata.

Nata a Parigi nel 1944 durante il lungo esilio antifascista della famiglia, Patrizia Nitti non ha mai dimenticato le proprie radici. Ha dedicato gran parte della sua esistenza a radicare e valorizzare il pensiero del nonno statista proprio sul territorio lucano. È stata l’anima e la protagonista assoluta della nascita delle strutture culturali stabili a Melfi e nella Regione Basilicata.

Ha guidato per un quarto di secolo l’Associazione melfitana, succedendo all’ambasciatore Joseph Nitti, e ha promosso la successiva costituzione della Fondazione “Francesco Saverio Nitti”, unendo la partecipazione dei cittadini a quella dei soci istituzionali (Regione, Provincia di Potenza, Università della Basilicata, Comuni di Melfi e Maratea). I funerali di Patrizia Nitti si terranno domani a Roma.