Treni, lavori per 97 milioni da Potenza a Metaponto. Ma la tratta sarà chiusa

POTENZA – La notizia è di quelle che dovrebbero rallegrare ma, senza dubbio, nei prossimi mesi i viaggiatori lucani potrebbero dover fare i conti con diversi disagi. Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) ha annunciato, infatti, che realizzerà interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto.

I cantieri – spiega Rfi – saranno operativi dal 12 giugno all’8 agosto per l’upgrade prestazionale della linea. Per terminare il lavoro nel minor tempo possibile, sulla tratta saranno al lavoro circa 200 operai che saranno impegnati anche di notte. E la velocità dovrà essere essenziale, dal momento che la tratta ferroviaria sarà interrotta completamente tra Potenza ed Eboli e Potenza e Metaponto.

Previsti interventi per il completamento e l’attivazione del nuovo Piano Regolatore Generale (Prg) nelle stazioni di Baragiano e Bella Muro, che garantiranno migliori performance dell’infrastruttura ferroviaria. Opere necessarie se si considera che, neppure una settimana fa, un altro intercity si è fermato proprio in quella zona, facendo registrare un ritardo di diverse ore.

Interventi di consolidamento strutturale di diverse opere, come ponti e viadotti e gallerie. Saranno realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria alle opere d’arte presenti lungo le tratte Grassano-Salandra, Salandra-Ferrandina e fra Vaglio e Brindisi di Montagna. Ma anche opere di impermeabilizzazione e sistemazione idraulica.

In vista dei lavori, quindi, sono in programma modifiche alla circolazione dei treni, regionali e della lunga percorrenza, con soppressioni, limitazioni, variazioni di percorso e autobus sostitutivi.

Il dettaglio dei provvedimenti – è stato spiegato da Rfi – è disponibile nelle stazioni e su tutti i canali informativi e di vendita del Gruppo Fs. L’investimento economico complessivo è di quasi 97 milioni di euro.

E dal prossimo 12 giugno saranno attivate, al cambio orario estivo, le fermate dei treni intercity presso la stazione di Maratea, come esplicitamente chiesto dalla Regione a Trenitalia. Ad annunciarlo l’assessore alle infrastrutture Donatella Merra, la quale ha inoltre ricordato che anche i treni regionali che attraversano il territorio di Maratea, compresi quelli istituiti e di competenza delle Regioni Campania e Calabria, fermano già nella stessa stazione di Maratea e in quella di Acquafredda.

«Ringraziamo Trenitalia che ha accolto le nostre istanze. Abbiamo voluto potenziare il servizio dei treni per l’estate, come richiesto dal sindaco di Maratea Stoppelli e dalle associazioni degli operatori del settore turistico, in vista dei maggiori flussi di traffico estivi ma anche per rimediare ai disagi dei cantieri sulla statale 18 che in ogni caso, a partire da giugno, sarà riaperta ai veicoli come già preannunciato. Inoltre, ha proseguito l’assessore, la mobilità su ferro è un’alternativa valida e soprattutto ecologica agli spostamenti in auto, a maggior ragione quando il traffico su gomma aumenta eccezionalmente per la stagione estiva».

«Stiamo facendo tutti gli sforzi necessari – conclude Merra – per garantire la promozione del nostro territorio attraverso un’offerta di servizi di trasporto efficiente, efficace e flessibile che consenta di superare anche le criticità del momento».