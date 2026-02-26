Furti ai bancomat lucani, controlli rafforzati

2 minuti per la lettura

Furti ai bancomat, controlli rafforzati, casi in crescita in regione: 12 nel 2024, 20 nel 2025, e già 3 dall’inizio dell’anno. Intesa tra le prefetture di Potenza e Matera e l’Associazione bancaria italiana.

POTENZA – Per contrastare gli assalti alle apparecchiature bancomat e i reati predatori ai danni della clientela delle banche, le Prefetture di Potenza e di Matera hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa con l’Abi (Associazione bancaria italiana), valido in tutto il territorio regionale. L’intesa è stata siglata ieri a Potenza dai prefetti Michele Campanaro e Maria Carolina Ippolito con Marco Iaconis, coordinatore nazionale del centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine, l’Ossif, in rappresentanza degli istituti di credito aderenti e presenti in Basilicata. Presenti all’incontro anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle Province, della commissione regionale Abi e della sede regionale di Banca d’Italia.

IL NUOVO PROTOCOLLO ANTICRIMINE TRA PREFETTURE E ABI

Nell’occasione sono stati presentati i dati del fenomeno di furti agli atm, quasi sempre con l’utilizzo di esplosivo: nella regione, tra consumati e tentati, gli episodi sono stati 12 nel 2024 e 20 nel 2025, con una maggiore incidenza in provincia di Potenza. Quest’anno finora sono tre, di cui uno andato a segno, in provincia di Potenza; nessuno in quella di Matera. Per Campanaro la firma del protocollo: «conferma la forte attenzione dello Stato riservata al contrasto dei reati predatori in danno del sistema bancario, fenomeno che incide fortemente sulla percezione di sicurezza delle nostre comunità».

ANALISI DEI DATI SUI FURTI BANCOMAT IN BASILICATA

«La scelta, poi, di collocare la firma del documento pattizio nell’ambito della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza – ha proseguito il prefetto di Potenza – è espressione della volontà di affrontare in modo unitario fenomeni che travalicano i confini provinciali, lanciando un messaggio chiaro: non consentiremo che la Basilicata continui ad essere terreno di incursioni criminali provenienti dai territori limitrofi. Il protocollo di oggi va esattamente in questa direzione».

FURTI BANCOMAT: STRATEGIE DI PREVENZIONE E COLLABORAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA

Il documento punta alla prevenzione e prevede campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione che le banche organizzano in favore dei propri clienti, finalizzate a conoscere le principali tipologie di frodi, formazione specifica degli operatori di filiale e del servizio clienti, sistemi di monitoraggio per prevenire e bloccare tempestivamente transazioni sospette, collaborazione attiva con le forze di polizia.