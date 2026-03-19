All’inaugurazione di Matera 2026 tanti concerti e spettacoli dal vivo

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Matera 2026, dal cantiere alla strada-evento: Da via del Corso a San Pietro Caveoso, tanti concerti e spettacoli dal vivo. Per la cerimonia di apertura domani i ministri Tajani, Giuli, Fitto, Casellati.

MATERA- Ultimi passaggi per la cerimonia inaugurale di domani, 20 marzo 2026, che aprirà l’anno da Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Con il passare delle ore la città si prepara ad un altro grande evento nella sua storia recente. Dopo il 2019, infatti, per Matera si apre un altro anno di straordinaria presenza in ambito internazionale. La cerimonia si apre sulle note di Mediterraneo del cantautore lucano Pino Mango con un video diretto da Alessandro Rak e prodotto da Riva Dei Ginepri Production e Mad Entertainment Spa per MaTiFF – Matera International Film Festival. Un racconto visivo che restituisce l’essenza di un Mediterraneo che unisce, custodisce tracce e ricompone memorie in nuovi immaginari. Previsto un omaggio in poesia alla città di Tetouan: l’attrice Eva Danino infatti porterà in scena in lingua originale “Ma patrie est un visage” del poeta marocchino Tahar Ben Jelloun.

LE PRESENZE ISTITUZIONALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Ufficializzate le presenze istituzionali per la cerionia di apertura. Interverranno infatti il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani, il Vice Presidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale Raffaele Fitto, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati, la Commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti. Saranno presenti anche la Deputy Secretary General dell’Unione per il Mediterraneo Petra Kezman, il Direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh Josep Ferrè, e la Direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019 Rita Orlando.

LA STRADA EVENTO A MATERA 2026: CONCERTI E DANZA TRA I SASSI

Agli eventi che segneranno l’inizio, previsti al teatro Duni e alla Prefettura, si aggiungerà anche il lungo e articolato programma che si snoderà fra via Del Corso, via Ridola fino a piazza San Pietro Caveoso. La “Strada Evento“, azione diffusa di musica, danza e spettacolo animerà balconi, finestre, terrazze e vetrine in un’unica partitura urbana condivisa. Trentasei ballerini di Oltredanza Asd, Breathing e Danzatori di Ginosa saranno affiancati da 38 musicisti dell’Onyx Jazz Club e del Conservatorio di Musica Duni e dalle performance artistiche di Stefano Siggillino e della Compagnia del Trifone. La Grande Orchestra di Fiati Città di Grottole e la Compagnia del Trifone guidano il corteo fino a Piazza San Pietro Caveoso, dove la città e la sua storia si incontrano nel silenzio antico dei Sassi.

IL GRAN FINALE TRA TECNOLOGIA E TRADIZIONE

Il gran finale è alle 20, 45 dal Sasso Caveoso. I suoni degli strumenti della cultura popolare dell’Italia meridionale e dell’intero bacino mediterraneo, oggetto della ricerca e dello studio di Pino Basile, vengono riprodotti dal vivo dallo sperone roccioso del Monterrone (Santa Maria de Idris), masterizzati e ibridati con l’elettronica in tempo reale da Daniele Antezza, e trasformati in algoritmi che disegnano sulla Murgia flussi laser dal vivo, curati da Ultravioletto, in un universo sinestetico di colore e movimento. L’ideazione e la direzione creativa sono a cura di Studio Antani.

A chiudere la notte il cielo sopra il Parco della Murgia Materana si trasforma in una tela dinamica animata da centinaia di droni che danno vita a complesse e maestose architetture luminose, sotto la regia di Nicola Di Meo – Drone&Lights Show Designer. Lo spettacolo sarà visibile da Via Madonna delle Virtù, Porta Pistola e dai principali affacci dei Sassi nel centro storico di Matera.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 trasmetterà il gran finale in diretta sul proprio canale YouTube; la cerimonia istituzionale delle 17 potrà essere seguita in diretta integrale anche attraverso il maxischermo posizionato in Piazza Vittorio Veneto. La Tgr Basilicata trasmetterà la diretta televisiva della cerimonia istituzionale dalle 17,30 alle 18, proseguendo con una diretta streaming sul proprio sito dalle 18,15 alle 19,15, con approfondimenti nel corso delle varie edizioni del telegiornale. Trm network racconterà l’intera giornata inaugurale con una diretta tv e streaming no stop dalle 14 fino al termine della serata, sul canale Trm h24. A supporto di tutte le iniziative saranno presenti i volontari dell’Associazione Open Culture 2019, Cngei e Agesci.