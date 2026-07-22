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Attentato a Ranucci, il lucano Lavitola: «Io finirò di certo in carcere. Spero che tutto ciò non rovini la vita a Sigfrido» Sospettata anche una donna per l’attentato.

“Sono sicuro al cento per cento che finirò in carcere. Una cosa certa è che rovinerà la vita a me e spero che non la rovini a Sigfrido. Una carriera come quella che ha fatto lui, finire come un amico di un bandito, è il peggio che gli poteva succedere”. È la rivelazione alla trasmissione ‘Filo Rosso’ su Rai3 di Valter Lavitola, lucano originario di Noepoli, centro potentino di appena 700 anime, l’uomo che secondo la Procura di Roma sarebbe il mandante dell’attentato a Sigrifido Ranucci, avvenuto a Pomezia nell’ottobre del 2025. “La pista io credo di sapere qual è. Non so chi è il vero mandante ma so le motivazioni e forse potrei risalire al vero mandante”. Lavitola spiega poi perché, secondo lui, non sia stato ancora arrestato. “Forse vogliono vedere se io stando fuori faccio degli errori. Non te lo so dire. Se vuoi la sincera verità io quando sono andato in Procura ero sicuro che dopo l’interrogatorio mi arrestassero. Ho dovuto salutare mio figlio prima di andare. Mi sono portato pure lo zainetto con me”. Le contestazioni comprendono, allo stato, il concorso in tentata strage e altri reati aggravati dal metodo mafioso. Accuse gravissime per Lavitola. Nelle carte dell’indagine ci sono molti scambi telefonici e scatti con il conduttore, in un locale a Rocca Massima in provincia di Latina. Lavitola ne parla come di una persona che è unita a Ranucci da “una relazione vera, forte”.

LAVITOLA E LA TELEFONATA NOTTURNA, IL RUOLO DI TAVARES E LA NUOVA PISTA INVESTIGATIVA SULL’ATTENTATO A RANUCCI

Ha raccontato di avere contattato il conduttore di Report dopo la perquisizione eseguita dai carabinieri. Prima un messaggio, poi una telefonata ricevuta alle tre e trenta del mattino. Una conversazione durata, secondo il suo racconto, circa due ore: “Era notte e ha fatto giorno”. Avrebbero discusso delle diverse e, a suo dire, «fantasiose ipotesi» sull’attentato. L’indagine pare abbia cambiato i piani di Lavitola, che dice di essere stato pronto a partire per il Camerun per raggiungere il suo factotum Gomes Clesio Tavares e di avervi poi dovuto rinunciare: “Purtroppo, non lo posso sentire. Siamo amici da 30 anni. Lui mi chiama padre. Ha avuto sette infarti e gli stavo portando pure le pillole per la pressione. Nell’ultimo messaggio che mi ha scritto perfino la moglie non lo vuole vedere più. Sono preoccupato”. Anche Tavares risulta indagato ma al momento la procura non lo ha potuto sentire in quanto si trova in Camerun. Ieri il Corriere della Sera indica una pista precisa per l’attentato a Ranucci. In un articolo a firma di Antonella Baccaro il quotidiano cita l’intervista al Giornale nella quale l’imprenditore parla di una persona, L. , citata dalla procura di Roma in una iniziale fase delle verifiche come «persona verosimilmente appartenente al contesto personale/professionale della vittima». E di cui gli inquirenti scrivono: «Non si esclude che L. possa aver ricevuto pregressi contatti, ovvero tentativi di contatto da soggetti legati al grave atto intimidatorio oggetto di indagine».

L’INTERVENTO DELLA RAI E L’ISTRUTTORIA DELLA COMMISSIONE PER IL CODICE ETICO

Intanto la Rai vuole vederci chiaro sul caso Sigfrido Ranucci. Su impulso dell’amministratore delegato, la Commissione per il Codice etico avvierà nei prossimi giorni l’istruttoria di propria competenza. Dovrà verificare il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, indipendenza e tutela dell’azienda. La nota di Viale Mazzini è netta. Richiama le linee guida dell’Ebu e il Contratto di servizio, ricordando che il giornalismo investigativo deve fondarsi sull’accuratezza delle inchieste, sulla verifica rigorosa delle fonti e sulla loro corretta gestione.