Potenziamento degli organici della Polizia: 31 nuovi agenti in Basilicata

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Maxi-piano di assunzioni del Governo: Potenziamento degli organici della Polizia: In arrivo 31 nuovi agenti in Basilicata.

ROMA – Crescono gli organici di questure e commissariati di polizia in tutta Italia grazie alle oltre 3.000 assunzioni di agenti che entreranno in servizio ad agosto, secondo quanto previsto dal piano nazionale di rafforzamento promosso dal Viminale e dal Governo. Un intervento significativo che interesserà da vicino anche la Basilicata, dove arriveranno complessivamente 31 nuovi poliziotti a sostegno della sicurezza e della presenza dello Stato sul territorio.

Ad esprimere soddisfazione è il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che commenta: «In Basilicata è previsto l’arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l’attività delle forze dell’ordine. Nello specifico, per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni: 8 alla Questura, 3 all’ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Per la provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti, così distribuiti: 10 alla Questura, 2 all’ufficio immigrazione e 4 ai commissariati distaccati. Questa ripartizione ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato».

I NUMERI DELLE ASSUNZIONI A LIVELLO NAZIONALE, LE RISORSE STANZIATE E LA REAZIONE DEL SINDACATO DELLA POLIZIA SAP BASILICATA

I numeri complessivi dell’azione del Governo confermano un deciso cambio di passo: sono infatti oltre 45 mila le assunzioni nelle forze di polizia effettuate dall’Esecutivo in questi anni, mentre altre 27 mila sono previste nel prossimo biennio, con un saldo positivo di oltre 6 mila unità rispetto al turn over. Un risultato reso possibile grazie a oltre un miliardo di euro stanziato con la prima legge di bilancio per sostenere nuove assunzioni, il rafforzamento degli organici e le esigenze operative straordinarie.

«La tutela della legalità nelle nostre comunità – conclude Pepe – passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. Questo rafforzamento degli organici consentirà di intensificare l’attività di prevenzione e controllo, velocizzare le procedure amministrative e investigative e assicurare una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città. La Lega continua a lavorare per garantire ai cittadini lucani risposte concrete in termini di sicurezza e qualità della vita».

Soddisfazione anche dal segretario regionale Sap Basilicata, Michele Gallucci: «Questi innesti si vanno ad aggiungere ai 5 funzionari già assegnati lo scorso 24 giugno. Restano ora da definire i numeri relativi alle Specialità, per le quali il sindacato auspica e richiede la massima sensibilità. Si tratta di un risultato di rilievo ottenuto grazie all’impegno del Governo, che conferma la concreta attenzione riservata alla sicurezza dei territori e alle politiche di prevenzione. Rafforzare gli organici della Polizia di Stato significa supportare in modo tangibile il lavoro quotidiano delle Forze dell’ordine, potenziare il controllo capillare del territorio e garantire una tutela sempre più efficace ai cittadini e alle comunità lucane».