Maltempo, conta dei danni in Basilicata

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Maltempo in Basilicata, situazione ancora critica nelle zone lucane dove sono straripati il Bradano e il Basento. Metapontino a pezzi. La Regione ha chiesto lo stato di calamità. C’è preoccupazione per la stabilità del territorio

Raccolti da buttare nel Metapontino. Pasqua fuori casa per gli sgomberati dopo la frana di Rapolla: i quindici sfollati sono stati ospitati in una struttura alberghiera, in attesa di verifiche tecniche e della messa in sicurezza dell’area. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità, mentre cresce la preoccupazione per la stabilità del territorio e per eventuali nuovi cedimenti.

MALTEMPO IN BASILICATA, LONTANO IL RITORNO ALLA NORMALITÀ

Il ritorno alla normalità, dunque, appare ancora lontano per alcune comunità locali, chiamate ora a fare i conti con le conseguenze di un’ondata di maltempo particolarmente intensa. Dopo la tempesta d’acqua, la Basilicata si lecca le ferite. Da ieri mattina, lunedì 6 aprile, la violenta ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Basilicata ha lentamente abbandonato la regione. Spazio adesso alla conta dei danni alle infrastrutture e nelle aree a vocazione agricola in provincia di Matera. La Protezione civile prosegue il monitoraggio per il Basento e per la piena del Bradano.

LA SITUZIONE CRITICA PER LA PIENA DEL BRADANO

Il Basento ha inondato le zone di Pisticci scalo, del ponte di Torre Accio e le zone agricole verso il mare, mentre il Bradano è uscito dagli argini a Serramarina di Metaponto, a Bernalda.”La Basilicata fa i conti con i danni dopo l’ondata di maltempo che da giorni sta colpendo senza tregua l’intero territorio regionale”. In una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana, è annunciato che il presidente della Regione, Vito Bardi, ha inviato una lettera ufficiale al ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

MALTEMPO, LA REGIONE BASILICATA CHIEDE LO STATO DI CALAMITÀ

Nel comunicato è messo in evidenza che “i dati raccolti dagli uffici regionali delineano il quadro di una crisi estesa e sistemica: su 131 comuni lucani, 55 hanno già segnalato criticità idrauliche e idrogeologiche, in 61 sono stati attivati i Centri operativi comunali (Coc), con un coordinamento continuo tra il sistema regionale di protezione civile e le Prefetture di Potenza e Matera”.

«Siamo di fronte a eventi eccezionali – dice Bardi – per intensità ed estensione. Le piogge persistenti hanno provocato esondazioni in più punti dei principali corsi d’acqua e del reticolo idraulico secondario. Le arterie provinciali e comunali sono interessate da frane e smottamenti che isolano frazioni e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. In alcuni comuni degli smottamenti hanno provocato danni ad abitazioni private che sono state sgomberate».

EMERGENZA COLPISCE TESSUTO ECONOMICO DELLA REGIONE



Ma «non solo strutture e infrastrutture: l’emergenza sta colpendo duramente anche il tessuto economico della regione. Le attività agricole e produttive risultano gravemente danneggiate dalle piogge violente e dagli allagamenti diffusi. Nella richiesta indirizzata al governo, il presidente – è scritto nella nota – sottolinea come le risorse regionali, pur pienamente mobilitate, non siano più sufficienti a fronteggiare un fenomeno che interessa gran parte delle province di Potenza e Matera. Da qui la necessità di un intervento straordinario dello Stato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Gli obiettivi della richiesta sono: garantire assistenza alle popolazioni colpite, ripristinare i servizi essenziali, avviare una puntuale ricognizione dei danni e attivare risorse finanziarie straordinarie per la messa in sicurezza del territorio e per il ristoro dei danni subiti dalle province, dai comuni e dalle imprese agricole».