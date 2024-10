Alla Basilicata l’Oscar del turismo

3 minuti per la lettura

La Basilicata si conferma sul podio delle regioni con la migliore reputazione e si aggiudica l’Oscar del turismo. E’ seconda per le destinazioni italiane più amate dai visitatori, anche stranieri

Quest’anno la Basilicata si è classificata nel podio del “The data appeal company – gruppo Almawave” che assegna gli Oscar del turismo 2024. Il premio “Destinazione con la migliore reputazione” è assegnato proprio alla Basilicata che cede il primo posto conquistato lo scorso anno al Veneto che sale in vetta il Veneto e al terzo posto il Trentino. Analizzate 32 milioni di “tracce digitali” e 797 mila punti di interesse ed presentato il Report “Tutti i dati d’Italia 2024”. Per la prima volta assegnato inoltre il premio “Borgo più amato d’Italia” tra i borghi “Bandiera arancione del touring club italiano”.

GLI OSCAR DEL TURISMO: ITALIA DESTINAZIONE DIGITALE

La cerimonia ufficiale di consegna dei premi “Italia destinazione digitale”, gli Oscar del turismo è inserita all’interno del Ttg Travel experience, la manifestazione di punta in Italia per la promozione del turismo internazionale, inaugurata ieri a Rimini. Creato nel 2016, il premio è giunto alla sua IX edizione ed è rivolto alle Regioni e alle destinazioni turistiche che hanno ottenuto le migliori performance online, distinguendosi agli occhi dei turisti per la percezione della loro offerta, con particolare attenzione alla qualità dell’ospitalità, dei servizi e dell’esperienza complessiva. Il periodo di riferimento va dall’1 settembre 2023 al 31 agosto 2024. Le classifiche per ogni premio sono generate a partire dai dati, dai commenti e dalle recensioni raccolti online e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di “The data appeal company”, utilizzando gli indici proprietari dell’azienda.

PUNTI DI INTERESSE IN DIMINUZIONE

Grazie a queste analisi, gli organizzatori restituiscono una visione completa della percezione turistica in Italia, offrendo al contempo una lettura del turismo nel Belpaese, basata sulle impressioni dei visitatori. Il report “Tutti i dati d’Italia 2024 ha l’obiettivo di misurare lo stato dell’arte dell’offerta turistica italiana, così come è stata vissuta e raccontata dagli utenti online tra il 2023 e il 2024. Rispetto all’edizione dello scorso anno, i dati raccolti da “The data appeal company” risultano in calo: dagli 876 mila punti di interesse, si passa a 797 mila di questa edizione. Per punti di interesse (Poi) si intendono tutte le attività connesse alla filiera del turismo recensite online, quali ad esempio alberghi, ristoranti, caffè, musei, gallerie ed ogni altra attrazione. Anche le recensioni e i commenti online raccolti e normalizzati da siti, portali e social network, sono passati da 40 a 32 milioni.

CALO DEL TURISMO INTERNO

Un trend che riflette il calo del turismo interno causato dalla minore disponibilità economica e dal forte aumento dei prezzi nelle strutture ricettive. Le analisi del periodo preso in esame e dei prossimi sei mesi confermano questo dato: le tariffe medie di hotel e affitti brevi pubblicate sulle agenzie turistiche online sono aumentate negli ultimi 12 mesi di oltre il 9% e non accennano a scendere. Il periodo ottobre-marzo 2024 registra un aumento del 6% circa, con una tariffa media di 130 euro. Analizzando i voli aerei da Gds, i passeggeri italiani risultano in calo. Al contempo però, i dati registrati al 1 ottobre 2024 sul prossimo semestre ci mostrano che i passeggeri di voli aerei confermati via Gds sono già in aumento del 7,4% rispetto al dato a consuntivo dello stesso periodo dell’anno precedente.