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Benzina in Basilicata ancora la più cara. Secondo l’Osservatorio Mimit va meglio sul gasolio (2.147), per cui la Basilicata è nona. Il prezzo medio della self, 1.806 euro, è tornato al primo posto in Italia (con Bolzano).

La Basilicata da ieri è tornata ad essere la regione più cara d’Italia per quel che riguarda la benzina self. Dopo aver abdicato il 2 aprile scorso, ieri la regione lucana è tornata a salire in cima al podio dei rincari a pari merito con la provincia di Bolzano: un litro di benzina nelle pompe di ognuno di questi due territori costa mediamente 1.806 euro. A dirlo è l’Osservatorio del Ministero delle Imprese.

Il paradosso per la regione d’Italia più ricca di petrolio è che da quando è iniziata la guerra di Stati Uniti e Israele in Iran, il 28 febbraio scorso, non è mai scesa dal podio dei rincari sulla benzina self: dopo gli attacchi a Teheran, dal 4 al 23 marzo la Basilicata è sempre stata terza, poi addirittura prima fino al 2 aprile, seconda fino a Pasquetta e infine da ieri di nuovo in testa alla classifica. Nel frattempo però, anche a Potenza, il clima di incertezza ha dato vita alle prima file di distributori.

L’ANALISI DEL MIMIT E I DATI SUL GASOLIO SELF

I dati raccolti dall’Osservatorio del Mimit raccontano invece una situazione leggermente migliore per quel che riguarda il gasolio self lucano: ieri la Basilicata era nona (un litro costava mediamente 2,147 euro), confermando una tendenza che dall’inizio della guerra non l’ha mai portata più su dell’ottavo posto tra le regioni più care per il gasolio (ma neanche oltre il decimo). Secondo il Codacons ieri il prezzo medio del gasolio in modalità self si è attestato in Italia «a 2,142 euro al litro, mentre la benzina costava in media 1,785 euro al litro; in autostrada il gasolio, grazie al mini-sconto introdotto dalle società concessionarie, costava 2,158 euro per litro, 1,816 euro per litro la verde.

Se però – continua l’associazione consumerista – si analizza l’andamento dei listini nelle varie zone d’Italia, si scopre che in tre regioni il prezzo medio del gasolio superava addirittura quello praticato in autostrada: è il caso della Calabria, che è balzata in testa alla classifica delle regioni con il prezzo più alto del diesel pari ad una media di 2,172 euro al litro, seguita da Bolzano con 2,163 euro per litro e Lombardia con 2,160 euro per litro». Il Codacons ha poi citato la situazione lucana dicendo che ieri «la benzina ha superato invece quota 1,8 euro al litro a Bolzano (1,806), in Basilicata (1,806), Calabria (1,804) e in Sicilia (1,803)».

Numeri che, secondo l’associazione «purtroppo, confermano le previsioni circa la stangata sui rifornimenti che si è abbattuta sugli spostamenti di Pasqua degli italiani, e che è costata alle famiglie circa 1,3 miliardi di euro in più rispetto alle festività dello scorso anno».

BENZINA PIÙ CARA: LE RICADUTE SULL’ECONOMIA FAMILIARE E I CALCOLI DELLA UIL IN BASILICATA

La Uil Basilicata ha recentemente provato a calcolare quanto incide sulle tasche dei lucani e sull’economia della regione l’aumento dei prezzi alla pompa di benzina. Ne è venuto fuori un quadro abbastanza allarmante: se il costo dovesse rimanere stabile sui livelli attuali, il sindacato lucano ha calcolato che un lavoratore pendolare che percorre in media 60 chilometri al giorno potrebbe spendere in media tra i 250 e i 300 euro in più all’anno. Ma non solo: l’aumento dei carburanti avrebbe un riflesso evidente anche sui beni di prima necessità: il rincaro dei carburanti incide infatti su settori come logistica e distribuzione e può avere effetti anche sul prezzo al consumo.

Una situazione che potrebbe causare secondo lo studio un aumento delle spese, tra i 150 e i 300 euro all’anno per ogni nucleo. Facendo la somma degli effetti, per la Uil una famiglia della Basilicata con almeno un pendolare potrebbe subire un aumento di spese attorno ai 600 euro all’anno.