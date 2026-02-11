Basilicata, turismo numeri da record

3 minuti per la lettura

Turismo, Il 2025 un anno record per arrivi e presenze in regione. Superato per la prima volta il milione di turisti in Basilicata

La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per l’intero sistema regionale, affermando l’anno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche.

TURISMO IN BASILICATA, IL 2025 DEI RECORD



I dati certificano 1 milione e 35 mila arrivi, ossia i turisti giunti in Basilicata e circa 2,83 milioni di presenze, ossia il numero di pernottamenti nelle nostre strutture ricettive. Numeri importanti e mai registrati prima. La crescita infatti è del 9,7% rispetto al 2019, anno di Matera capitale europea della cultura del 2019, e del +12,4% rispetto al 2024.

Solo il 2,3% di questi dati è rappresentato dalle nuove locazioni turistiche emerse grazie al Cin, ossia il codice identificativo nazionale per le strutture ricettive.

IL DATO DI OLTRE UN MILIONE DI ARRIVI



La provenienza dei turisti è per il 67,95% italiana confermandosi base strutturale della domanda regionale. Il 32,05% arriva dall’estero, con flussi in sensibile crescita rispetto al 2024 e livelli che superano ampiamente quelli del 2019; tra i principali mercati esteri si confermano Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Spagna.

BASILICATA E TURISMO, MATERA PRINCIPALE POLO DI ATTRAZIONE

Dal punto di vista territoriale, Matera e provincia continuano a rappresentare il principale polo di attrazione, affiancata dal Metapontino e dal Tirreno, mentre diverse aree interne registrano incrementi percentuali rilevanti, seppur su basi numeriche più contenute, a testimonianza di una crescita più diffusa dei flussi.

I numeri relativi all’andamento della Basilicata turistica nel 2025, sono stati presentati a Milano in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e dal Direttore generale dell’Apt, Margherita Sarli, nel corso di una conferenza stampa.

BARDI: «ANNO STRAORDINARIO PER IL TURISMO IN BASILICATA»

«Il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo lucano e segna un passaggio strutturale per la Basilicata. La crescita registrata – dichiara il governatore lucano – conferma che la Basilicata è oggi una destinazione maggiormente riconosciuta e più competitiva, capace di attrarre flussi nazionali e internazionali grazie a programmazione, identità territoriale e qualità dell’offerta sui quali continuare a lavorare di concerto con gli operatori e con Apt, a cui va il mio riconoscimento per il buon lavoro. Nel prossimo triennio l’obiettivo è compiere un ulteriore salto di qualità sul piano della governance, dotandoci di strumenti strutturati di valutazione dell’impatto economico delle politiche turistiche sul PIL regionale e sui territori. Indicatori – conclude Bardi – chiari e misurabili ci consentiranno di orientare in modo sempre più efficace le scelte di investimento pubblico, rafforzando uno sviluppo turistico equilibrato, sostenibile e coerente con le esigenze delle comunità locali».

SARLI, DIRETTORE APT BASILICATA: «NUMERI RECORD È UN RISULTATO CHE PREMIA IL LAVORO CORALE»



«È un risultato che premia un lavoro corale e soprattutto degli operatori tutti. – dichiara il direttore di Apt, Margherita Sarli – dal nostro canto, d’intesa con il presidente della regione continueremo a lavorare ad un piano di attività che tenga fermi i due capisaldi del nostro lavoro: prodotto e comunicazione, che sono una parte importante del più complessivo sistema».

I dati derivano dalla rilevazione ufficiale del movimento turistico negli esercizi ricettivi della Basilicata, curata dall’Area CED dell’APT, che raccoglie i dati e li trasmette all’Istat.