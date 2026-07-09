ANNUNCI LEGALI – TRIBUNALE DI MATERA – FALLIMENTO 4/2020

TRIBUNALE DI MATERA – Il fallimento n. 4/2020 vende bene identificato in LOTTO UNICO composto dai rami dell’azienda Marinagri siti in Policoro (MT): hotel Marinagri, Porto, Ristorante, Wine Bar, negozi, Supermarket, alloggio del custode, Cantiere nautico.

Prezzo base € 15.502.746,00. Offerta minima: € 11.627.060,00. Vendita su piattaforma www.garavirtuale.it dal 06.10.2026 ore 15.00 al 08.10.2026 ore 15.00. Nel caso in cui non siano pervenute offerte per il lotto unico dalle ore 15.00 del 13.10.2026 alle ore 15:00 del 15.10.2026 si procederà con la vendita, su piattaforma www.doauction.it, dei 5 lotti riguardanti i rami d’azienda sopra descritti. La documentazione è consultabile sui siti www.asteannunci.it e www.pvp.giustizia.it.

G.D. Dott.ssa Tiziana Caradonio. Curatori: Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi. Dr. Cosimo Valentini. Per informazioni contattare il Gruppo Edicom Spa tel. 0415369911 int. 429 – mobile +39 3757928931, mail info@doauction.com