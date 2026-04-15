Matera, ladri in arresto dopo furto in una casa

2 minuti per la lettura

Ladri arrestati subito dopo furto. L’allarme da un condomino. Non vi erano segni di effrazione. Camere a soqquadro. Sorpresi dalla polizia dopo una segnalazione

Mattinata movimentata quella di ieri, martedì 14 aprile 2026, in via Gesualdo da Venosa a Matera. Gli uomini della sezione volanti della questura di Matera hanno arrestato nella fragranza di reato due cittadini di nazionalità georgiana che avevano “fatto visita” in un appartamento.

LADRI DI APPARTAMENTO ARRESTATI DOPO FURTO

I due stranieri rispettivamente di 36 e 34 anni, residenti in Calabria, non hanno avuto via di scampo e sono finiti nelle grinfie degli agenti prontamente intervenuti. A dare l’allarme alla questura di Matera un condomino che intorno alle 8 ha sentito degli strani rumori provenire da un immobile al quinto piano dello stesso stabile. L’attesa delle squadre volanti non si è fatto attendere e intervenendo in pochissimi minuti con due equipaggi hanno fatto il resto. I malfattori che hanno preso l’ascensore per portarsi al piano terra, appena usciti, hanno trovato ad attenderli gli agenti. Bloccati e identificati i due georgiani venivano portati fuori dal palazzo per gli adempimenti di rito tra la curiosità dei residenti che hanno lodato l’operato degli agenti.

NESSUN SEGNO DI EFFRAZIONE

Nell’appartamento preso di mira non vi era nessuno e lo stesso non presentava segni di effrazione ma sembrerebbe che i malfattori abbiamo messo a soqquadro alcune camere alla ricerca di oggetti preziosi. Con ogni probabilità hanno utilizzato strumenti adatti alla cosiddetta tecnica della chiave bulgara, segno di una specializzazione nei colpi in appartamento. Non è chiaro se i due hanno agito con la complicità di qualcun altro che facesse da “palo”. È bastato un rumore sospetto alle prime ore del mattino e il sapere che i condomini non fossero in casa, per far scattare l’allarme e trasformare un furto in un arresto lampo.

I DUE LADRI AGLI ARRESTI

I due dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del magistrato di turno, sono stati tradotti nel carcere di via Cererie a disposizione delle autorità competenti. Un risultato positivo frutto di una presenza attiva delle forze dell’ordine e di strumenti di intervento operativo efficaci a tutela della sicurezza dei cittadini. L’attenzione delle forze dell’ordine è alta nei confronti di atti criminosi di stessa natura, anche alla luce di fenomeni registrati negli ultimi giorni. L’episodio sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine per la sicurezza della comunità.