Montalbano, finto carabiniere ruba tutto l’oro di una anziana

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Si finge maresciallo dei carabinieri e raggira un’anziana a Montalbano Jonico. L’oro consegnato a un complice dopo una telefonata clonata

Una anziana donna nei giorni scorsi, a Montalbano Jonico, derubata di tutto il suo oro nella propria abitazione, in un rione centrale della cittadina, dopo il raggiro da parte di uno sconosciuto che, telefonicamente, si è fatto passare per un maresciallo dei carabinieri.

TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE, ANZIANA DERUBATA DI TUTTO IL SUO ORO

Il malfattore, molto probabilmente non della zona, ha raggiunto telefonicamente l’anziana donna sostenendo che una macchina con la sua targa, fosse stata utilizzata per fare un furto e che si rendeva necessario che la signora consegnasse l’oro che possedeva in casa per compararlo con la refurtiva dell’altro furto.

La signora che comunque non è una sprovveduta, piuttosto lucida, da insegnante in pensione, oggi è autrice di diversi libri, l’ultimo solo lo scorso anno, non certa di quanto le veniva richiesto, ha pensato utile chiamare, sempre dalla rete fissa della sua abitazione, il 112, senza sapere che la sua rete fosse stata clonata.

L’ANZIANA RAGGIRATA DA UNA TELEFONATA CLONATA

Infatti dall’altro capo del telefono c’era comunque il malfattore che ha rassicurato la signora dicendo che era in corso una indagine e che avrebbe dovuto consegnare l’oro alla persona che di lì a poco si sarebbe presentata a casa sua. E così un uomo, in abiti civili si è recato presso l’abitazione e preso il sacchetto contente l’oro, si è dato velocemente alla fuga. Tanto è bastato per insospettire ulteriormente l’anziana che, alla presenza di una amica, dal telefonino ha chiamato le forze dell’ordine comunicando quanto le era accaduto.

FINTO CARABINIERE DERUBA DI TUTTO L’ORO ANZIANA DI MONTALBANO, SCATTANO LE INDAGINI

Immediatamente l’anziana viene raggiunta e le ricerche e le indagini avviate. L’episodio ha fortemente impressionato la comunità montalbanese. Se è vero che negli ultimi tempi si stanno registrando diversi furti nelle abitazioni dei cittadini, nessuno ha mai immaginato che gli ignobili ladri si potessero industriare sino al punto di clonare le reti telefoniche.

E che sia gente scaltra, tecnologicamente preparata è vero, così come del resto è vero che tanti anziani sono stati messi in guardia nel corso degli anni, invitandoli a diffidare da quanti possono presentarsi nelle proprie case facendosi passare per figure professionali. Ma a quanto pare non basta, quando si pensa di aver lavorato sulla prevenzione, è come se si dovesse ricominciare da zero.