Stupro di Marconia, confermata la condanna a 6 anni a Falotico

Sei anni di reclusione, è questa la condanna confermata dalla Corte d’Appello di Potenza nei confronti di Michele Falotico, ritenuto responsabile dello stupro di due ragazze nel settembre 2020 a Marconia di Pisticci

Confermata la condanna a sei anni di reclusione anche nel secondo grado di giudizio dalla Corte di appello di Potenza nei confronti di Michele Falotico. Il giovane ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di due ragazze inglesi, avvenuta la notte del 7 settembre 2020 in una villa di Pisticci.

La Corte d’appello ha confermato di fatto quanto deciso in primo grado dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera.

Falotico, ad oggi risulta essere l’unico degli indagati giudicato con il rito abbreviato. Che aveva chiesto e ottenuto a differenza degli altri coimputati per lo stesso reato.

E la condanna in primo grado per lo stesso Falotico era arrivata da parte del Gup di Matera nel 2022.

Il giovane, all’epoca dei fatti aveva 23 anni. E venne tirato in ballo solo in un secondo momento. Dopo l’ascolto delle intercettazioni ambientali degli altri sette arrestati, mentre si trovavano nel commissariato di Pisticci.

L’arresto di Falotico avvenne ad ottobre, un mese dopo gli altri, e solo per lui ammesso il rito abbreviato. Chiesto e invece non ottenuto da tutti quanti gli altri.

Per gli altri sette imputati interessati dallo stesso reato è in corso oggi (10 ottobre 2024) il processo presso il tribunale di Matera. Che dovrebbe concludersi nel corso delle prossime settimane.

La fase dibattimentale potrebbe concludersi il prossimo 16 ottobre con l’interrogatorio da parte di alcuni testimoni della difesa.

I fatti, che hanno portato alla condanna di Falotico per lo stupro di Marconia, sono avvenuti la notte tra il 6 ed il 7 settembre 2020 in una villa privata di Marconia, durante una festa di compleanno a cui partecipavano anche le due ragazze di 15 e 16 anni di origine inglese una delle quali figlia di un emigrato pisticcese per cui si trovavano in quei giorni proprio in vacanza a Pisticci.

Un episodio evidentemente molto grave che ha scosso a suo tempo l’intera comunità pisticcese e lucana e che rimane evidentemente nella memoria.