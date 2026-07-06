Mamma grave, il Tar Basilicata: «Sì al trasferimento della studentessa»

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Le era stato negato il trasferimento da Milano all’UniBas, il Tar Basilicata dà ragione alla studentessa che potrà avvicinarsi per le gravi condizioni della madre

Ci pensa di nuovo il Tribunale amministrativo a fare “giustizia” in Basilicata. Dopo che nei giorni scorsi i giudici hanno ordinato all’Azienda sanitaria di Matera di prendere immediatamente in carico una bambina con disabilità e di avviare le cure riabilitative prescritte dai sanitari, ponendo fine a un’attesa durata oltre un anno, è arrivata una nuova e significativa pronuncia, questa volta per rafforzare la tutela degli studenti universitari che, per gravi ragioni familiari, personali o sanitarie, chiedono di proseguire il proprio percorso di studi presso un Ateneo più vicino al nucleo familiare.

Il Tar Basilicata, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dall’avvocato napoletano Giacomo Romano, fondatore della Rivista giuridica “Salvis Juribus” e dello Studio Legale “Salvis Juribus Law Firm”, e ha annullato il diniego opposto dall’Università degli Studi della Basilicata a una studentessa di Medicina e Chirurgia che aveva chiesto il trasferimento straordinario. La vicenda riguardava una studentessa iscritta al terzo anno presso una nota Università di Milano, costretta a rientrare presso il domicilio familiare per assistere la madre, affetta da gravi e plurime patologie. La situazione aveva inciso concretamente sulla serenità personale della giovane e sulla possibilità di frequentare con regolarità il corso di laurea.

L’Ateneo aveva respinto l’istanza sostenendo che il trasferimento non potesse essere autorizzato in assenza di posti disponibili, trattandosi di corso a programmazione nazionale, e che la disciplina dei trasferimenti per gravi motivi operasse soltanto “in uscita”.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Il Tribunale ha però ritenuto tali argomentazioni non condivisibili. Richiamando il più recente orientamento del Consiglio di Stato, il Tar ha ribadito che la normativa di settore ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie procedure di trasferimento e al sistema programmato degli accessi.

Un decreto ministeriale, peraltro, non può svuotare di contenuto una disposizione di legge: gerarchia delle fonti, quella materia che talvolta sembra dimenticata proprio quando sarebbe più utile ricordarla.

Il Collegio ha inoltre affermato un principio di particolare rilievo pratico: i “gravi motivi” non coincidono necessariamente con una patologia dello studente.

Possono riguardare anche le condizioni di salute di un familiare, quando la necessità di assistenza determini nello studente un concreto e documentato pregiudizio nella vita personale, psicologica e universitaria.

Ne deriva che l’Università non può limitarsi a opporre formule astratte, quali il numero programmato, l’assenza di posti o l’asserita inapplicabilità della norma.

UNA PRONUNCIA IMPORTANTE

La domanda di trasferimento straordinario deve essere esaminata nel merito, attraverso un’istruttoria effettiva, individualizzata e coerente con la documentazione prodotta. Nel caso esaminato, il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata ha rilevato il difetto di istruttoria dell’Amministrazione, che non aveva adeguatamente valutato la situazione sanitaria della madre della studentessa, le esigenze assistenziali rappresentate e l’impatto concreto di tali circostanze sul percorso accademico della ricorrente. È stata inoltre ritenuta illogica l’affermazione secondo cui il trasferimento per gravi motivi sarebbe possibile soltanto “in uscita”, poiché ogni trasferimento implica, per definizione, il passaggio da un Ateneo a un altro. Si tratta di una pronuncia importante per tutti gli studenti di Medicina e dei corsi a numero programmato che si trovino ad affrontare situazioni familiari gravi, esigenze di cura non differibili o condizioni personali incompatibili con la permanenza lontano dal proprio contesto di vita.

Tra l’altro, recentemente, l’avvocato Romano ha riportato importanti successi presso il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università di Catania, dell’Università degli Studi di Messina, dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli“, dell’Università degli Studi di Salerno, dell’Università del Piemonte Orientale proprio per motivi familiari e di salute, dell’Università di Pisa; il Corso di Laura Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Sassari. Anche il Consiglio di Stato ha di recente confermato la bontà dell’orientamento.