Si è insediato a Matera il questore Davide Della Cioppa. Giovani, città e confronto le sue priorità. Nato a Caserta ha 58 anni e ha lavorato sui principali fronti della criminalità

Non ama le tradizionali conferenze stampa. Si è capito subito, ieri, lunedì 3 febbraio 2026, quando si è presentato alla stampa e dunque alla città. Davide Della Cioppa, 58enne Questore di Matera ha il volto di chi vuole fare bene e farlo guardando negli occhi i materani ai quali ha già promesso di confermare la parola d’ordine della Polizia: esserci sempre.

CHI È DAVIDE DELLA CIOPPA, NUOVO QUESTORE DI MATERA

«Sono felicissimo di lavorare qui dove garantiremo anche la sicurezza nell’anno da Capitale del Mediterraneo – ha spiegato commentando alcuni degli impegni che lo attendono – inizio con entusiasmo la mia nuova avventura qui, a Matera – Della Cioppa si è detto orgoglioso del suo nuovo incarico. Presto per illustrare i programmi ma ha aggiunto: «Il mio servizio sarà caratterizzato dal rapporto diretto con istituzioni e comunità». Per Della Cioppa, che ha incontrato il suo predecessore, Emma Ivagnes, il polso della situazione è positivo.

«MATERA È UNA COMUNITÀ SANA»

«È una comunità sostanzialmente sana e per questo lavoreremo tutti i giorni Vorrei scoprire i suoi punti di forza e per questo vogliamo essere vicini ai cittadini, ascoltare e intercettare eventuali istanze che vengono dal territorio per trasformarle in impegno». negli anni si era più volte ripromesso di venire a visitare Matera ma non ci era mai riuscito. «Sarò felicissimo di scoprire le tante bellezze del territorio».

LE PRIME RIUNIONI E IL RINGRAZIAMENTO ALLA STAMPA

Ieri, lunedì 3 febbraio 2026 nelle prime ore ha già svolto riunioni con i funzionari a cui seguiranno incontri con le istituzioni. Ai giovani dice: «So che ci sono state tante campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Ritengo che l’educazione alla legalità sia la forma più nobile della prevenzione». Da Matera commenta i fatti di Torino sottolineando: «I colleghi di Torino sono stati bravi e a loro va la nostra vicinanza».

Alla stampa, poi, ha rivolto un messaggio di ringraziamento e collaborazione.

IL CURRICULUM DI DAVIDE DELLA CIOPPA, NUOVO QUESTORE DI MATERA

Della Cioppa Classe 1968, sposato con 4 figli, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, vanta numerosi anni di esperienza in territori ad alta densità criminale e con storiche criticità socio ambientali. Al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, nel 1992 fu assegnato alla Questura di Torino, dove rimase fino ad inizio 1997, quando è stato assegnato alla Questura di Caserta, prima alla Divisione Polizia Amministrativa e poi, dal luglio 1998, come Dirigente del Posto Operativo di Casapesenna, presidio anticamorra instituito nel 1995 dal Capo della Polizia per dare un maggiore impulso alla lotta al clan dei casalesi.

DA TELESE TERME A CASTEL VOLTURNO

Dal 2003 al 2010 è stato Dirigente del Commissariato di Telese Terme in provincia di Benevento, per poi ritornare nuovamente nella Provincia di Caserta come Dirigente del Commissariato di Castel Volturno, dove sì è particolarmente distinto, nell’ambito dell’azione congiunta del “Modello Caserta”, in numerose ed importanti operazioni di Polizia volte al contrastare l’espansione del clan dei casalesi. Nel 2013, promosso Primo Dirigente, è stato a capo della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Isernia, dove è rimasto fino al 2015, quando ha iniziato l’esperienza napoletana nei commissariati di Torre del Greco e Vicaria Mercato. Successivamente è stato Vicario del Questore di Avellino e poi Questore di Isernia.