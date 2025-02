Matera – Ferrandina, Pepe: “Le risorse ci sono, mancano solo 25 milioni”

2 minuti per la lettura

L’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe, fa due conti sulle risorse per la Matera – Ferrandina: «Quasi recuperati i 96 milioni in più. Ne mancano 25 ma ci stiamo lavorando»

Prova a fugare i dubbi e le preoccupazioni e a ribadire la centralità del progetto della Matera-Ferrandina l’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe che ieri ha fatto un sopralluogo sul cantiere dell’opera e che ha spiegato un paio di concetti importanti soprattutto rispetto alle preoccupazioni per l’aumento dei costi necessari per il completamento: «Dei 96 milioni in più che servono ne abbiamo già trovato una gran parte e ci stiamo attivando anche per i restanti 25».

La somma dunque sarebbe stata coperta già in maniera quasi totale anche se non ancora risolutiva così come lo stesso Pepe ha confermato la volontà di guardare alla direttrice adriatica e al collegamento verso la Pugliamper completare quella dorsale che porta verso Bari e Gioia del Colle e che può essere il degno completamento di questo intervento per ridurre anche i tempi di percorrenza e di collegamento con il resto della penisola visti anche gli interventi prossimi che verranno realizzati su quel tipo di dorsale e in particolare tra Napoli e Bari.

Pepe ha ribadito che «la linea ferroviaria Ferrandina – Matera è un’opera strategica non solo per la Basilicata, ma per l’intero Paese. Per questa ragione seguiamo da vicino e con attenzione i lavori in corso, monitorando fasi di avanzamento e relativi finanziamenti».

L’assessore durante il suo sopralluogo nel cantiere della galleria Miglionico ha incontrato tecnici e dirigenti di Rfi, alla presenza dell’impresa appaltatrice.

Un’opera che ha un costo di 520 milioni di euro e che al momento vede al lavoro 70 operai.

“Il Dipartimento regionale alle infrastrutture con il presidente Bardi e l’intera Giunta regionale segue con grande attenzione la realizzazione di questa arteria ferroviaria fondamentale per una città importante come Matera e per tutta la nostra regione.

Ovviamente stiamo già immaginando di continuare il percorso verso l’Adriatico utilizzando il tracciato in direzione Jesce – Gioia del Colle. E su questo tema contiamo di avere importanti novità già nei prossimi mesi”.

Incontrando i giornalisti l’assessore si è poi soffermato sul tema del finanziamento alla luce di recenti dichiarazioni.

“Le risorse ci sono. Rispetto ad un fabbisogno di ulteriori 96 milioni di euro, siamo riusciti già a recuperarne gran parte, residuando circa 25mln di euro per i quali siamo all’opera.“

Ha concluso: “La Ferrandina Matera ha una importanza strategica nel piano dei trasporti nazionale. Per questa ragione il prossimo 26 febbraio si terrà un ulteriore sopralluogo con tutti i vertici nazionali di Rfi, di Fs, rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali per fare il punto anche tecnico sullo stato di avanzamento dei lavori, finanziamenti e prospettive future”.