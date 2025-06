Festa della Bruna a Matera, partito il conto alla rovescia

4 minuti per la lettura

Matera, la Bruna è dietro l’angolo. Pronto il piano del traffico, confermate le navette per collegare periferie al centro. Lunedì 23 giugno la benedizione del Carro trionfale del 2 luglio

È partita a pieno ritmo la macchina per la Festa del 2 luglio. Il conto alla rovescia verso il giorno più lungo dei materani entra decisamente nel vivo. Lunedì ci sarà la benedizione del Carro 2025 realizzato da Francesca Cascione che si potrà apprezzare poi fino al 2 luglio.

FESTA DELLA BRUNA, MACCHINA ORGANIZZATIVA A PIENO REGIME



Il 29 giugno l’accensione delle luminarie e poi la grande corsa verso la festa vera e propria che non sembra presentare particolari incertezze anche se gli ultimi incontri presso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica devono ancora svolgersi. Non sono annunciate sorprese però rispetto all’anno passato. Pochi dubbi al momento circa la presenza dei Cavalieri sia pur in una delegazione limitata fino al ritorno in piazza Vittorio Veneto per la distruzione del Carro trionfale stesso. Confermata la chiusura della festa con i fuochi sulla Murgia messi in discussione più volte negli anni passati ma che dall’anno scorso sembrano essere tornati senza alcuna incertezza.

PIANO DEL TRAFFICO E TRASPORTO



L’Amministrazione comunale cittadina ha predisposto la macchina che riguarda la città con un piano del traffico e uno anche per il trasporto. In quest’ultimo caso è stato confermato il servizio navetta da via Granulari verso il centro della città secondo un percorso che verrà comunicato nel corso dei prossimi giorni.

BRUNA, CHIUSURE E DIVIETI



Per il giorno 23 innanzitutto è prevista «l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Marconi, tratto compreso tra l’intersezione con Via Istria/Via Cererie dalle ore 19 alle ore 24 e comunque fino a cessato bisogno; la sospensione della circolazione veicolare, con deviazione del traffico veicolare su percorsi alternativi in Via Marconi, tratto compreso tra Via San Pardo e Via Sardegna; Via Istria, tratto compreso tra Via Gobetti e Via Marconi; Via F.lli Cervi, tratto compreso tra Via Racioppi e Via Marconi; Via Cererie».

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ



In più viene previsto «l’istituzione temporanea del divieto di transito all’interno del centro abitato, dalle or 14 del 2 luglio 2025 alle ore 3 del 3 luglio 2025, per i veicoli e complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t, eccetto mezzi delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso, autobus ad uso noleggio con conducente, autobus urbani ed extraurbani di linea, veicoli degli esercenti il commercio ambulante autorizzati in occasione delle festività patronal e mezzi tecnici operanti nell’ambito delle medesime festività. L’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, dal 29.06.2025 al 07.07.2025 per Autocaravan, Camper e Autocarri di qualsiasi portata, nelle Via G. Amendola; Via T. Stigliani; Via G. Gattini».

BRUNA E CIRCOLAZIONE VEICOLARE



Inoltre tre le altre cose è prevista la sospensione della circolazione veicolare la mattina del 2 luglio dalle ore 4 «lungo il percorso interessato dal passaggio della processione dei pastori in Piazza Duomo (partenza) – Via Duomo – Piazza Sedile – Via San Francesco – Via D. Ridola – Via Duni – Via Ridola – Lucana – Via Don Minzoni – Piazza Matteotti – Stradetta Moro – Via Ugo La Malfa – Via Pietro Nenni – Via Saragat – Viale Santa Caterina da Siena – Viale Europa – Via Lazazzera – Via Dante – Piazza Giovanni XXIII – Via Petrarca -Viale Parini – Via Manzoni – Via Nazionale – Via Istria – Vico I Marconi – Via G. Marconi – Via Annunziatella – Via XX Settembre – Chiesa San Francesco Da Paola.

DIVIETO DI SOSTA



Inoltre è prevista l’istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli, ai fini dello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, dalle ore 00:01 alle ore 10 del giorno 02.07.2025 e comunque fino a cessato bisogno, lungo le strade e le aree di seguito indicate: Via D. Ridola, dall’intersezione con Via Casalnuovo all’intersezione con Via Lucana, ambo i lati; Viale Europa, area di sosta compresa tra via Via Gioberti e via A. Loperfido; Viale Nazioni Unite, Piazzale antistante l’ingresso del Campo Scuola; Piazza San Giovanni XXIII; Via Petrarca, tratto latistante la Chiesa di San Pio X, secondo segnaletica mobile».

TRANSENNE METALLICHE



Inoltre è prevista la predisposizione di transenne metalliche lungo il percorso del Carro trionfale, new jersey da predisporre in appositi punti di ingresso per evitare l’intervento e la presenza di auto in zone ad alta presenza di pedoni durante la festa e poi ancora l’estensione dell’orario di apertura dei bagni pubblici a partire dalla villa comunale e l’avvio di una serie di interventi per garantire il decoro urbano nella città in concomitanza con la festa stessa. Infine le giostre che sono state poste come l’anno passato in via Annibale Di Francia per quelle dei più piccoli e nell’area di Casino Dragone tra via Fermi e via Trabaci per quelle dei più grandi.



Insomma la macchina è sostanzialmente pronta a partire. Il conto alla rovescia segna meno 11 e Matera si prepara a godersi a pieno la sua festa.