Policoro, torna Fragola Expo

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Nuova edizione di “Fragola Expo Basilicata” a Policoro tra protagonisti di settore e consumatori. Sabato e domenica prossima il salone del gusto e dell’innovazione agricola

Tutto pronto per l’edizione 2026 di Fragola Expo Basilicata, l’evento che il 25 e 26 aprile 2026 farà di Policoro il salone a cielo aperto del gusto, dell’intrattenimento e dell’innovazione agricola.

Tra Piazza Segni e Piazza Aldo Moro, il meglio dell’agricoltura della Basilicata, rappresentata dalla Fragola della Basilicata IGP, si mette in mostra su un’area espositiva di circa 20mila metri quadrati, coinvolgendo 100 espositori, aziende leader del settore e visitatori professionali.

FRAGOLA EXPO A POLICORO SABATO 25 E DOMENICA 26 APRILE

La Basilicata è il primo produttore italiano di fragole con 1200 ettari, oltre 500mila i quintali prodotti e più di 150 milioni di euro di fatturato complessivo. Stime economiche già in crescita con l’arrivo della certificazione IGP, formalmente ottenuta nell’ottobre del 2025 dopo l’iter avviato dal Comitato promotore presieduto da Salvatore Pecchia e composto dalle Organizzazioni di Produttori.

SABATO: «FRAGOLA EXPO UN FORMAT CONSOLIDATO»

Donato Antonio Sabato, presidente dell’Associazione organizzatrice Fragola Expo Basilicata, lancia la sfida: «Torniamo a Policoro con un format consolidato, Fragola Expo Basilicata oltre ad essere un’esposizione è anche un luogo di incontro fra i player del settore e dell’indotto con il coinvolgimento diretto dei consumatori».

Sabato ha aggiunto: «Sarà anche un eccezionale momento di confronto sui traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri che vedranno impegnate le aziende, le Organizzazioni di produttori, le rappresentanze e le istituzioni».

Un’occasione dunque di fare il punto sul momento e sulle necessità del settore e sul percorso di crescita che si sta tentando di portare avanti in questi ultimi anni.

IL TAGLIO DEL NASTRO ALLE 20 DEL 25 APRILE A POLICORO

Il taglio del nastro in programma alle 20 del 25 aprile, vedrà protagonisti i sindaci di Policoro e Scanzano Jonico, Enrico Bianco e Pasquale Cariello, insieme con l’Assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala e il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, autorità civili e componenti dell’associazione Expo Fragola Basilicata.

«Vi aspettiamo a Fragola Expo Basilicata, vetrina autorevole e qualificata che ha come protagonista assoluta la nostra fragola della Basilicata IGP» spiega il sindaco di Policoro Enrico Bianco rispetto all’appuntamento.

«Un weekend chiave che apre le porte del litorale jonico e attira i primi turisti, lanciando in anticipo l’estate del Metapontino».

Gli fa eco il sindaco di Scanzano, Pasquale Cariello: «questa rassegna rafforza l’identità comune e premia il gioco di squadra tra istituzioni e imprese. È il giusto tributo alla passione dei coltivatori e alla voglia di fare della nostra gente. Uniti, diamo valore a un frutto unico che rende fiera tutta la Basilicata».