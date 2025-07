«Verità nascoste dietro il rogo: incendiari per protesta a Metaponto»

9 minuti per la lettura

L’ex vice-presidente del Consiglio regionale Mattia evoca una possibile matrice “politica” dietro il rogo della pineta di Metaponto. «Sbagliato affidarla ai carabinieri forestali di Martina Franca».

METAPONTO- Neppure il pessimismo più cupo poteva immaginare un’implosione così radicale, un crollo così privo di dignità, un’abdicazione così totale del sistema ambientale e turistico di Metaponto. Metaponto è stata seppellita per la seconda volta sotto le ceneri dell’olocausto degli alberi che portano ancora le ferite di un precedente incendio del 13 luglio 2017. Allora come oggi, un incendio di vaste proporzioni, che ha richiesto l’evacuazione dei lidi e delle residenze estive, ha interessato la parte di pineta che si era sottratta dalla prima devastazione, distruggendo gran parte dell’intero patrimonio forestale protetto di Metaponto e la dotazione delle strutture dei lidi rimaste divorate dal fuoco. Si tratta di un patrimonio ormai andato in fumo che esprimeva una grande ricchezza ambientale ma anche una notevole potenzialità economica per l’equilibrio del territorio in senso idrogeologico, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio, per la valorizzazione agricola e turistica del metapontino.

ROGO METAPONTO, LE CAUSE DELLA DEVASTAZIONE: MANCANZA DI PREVENZIONE E DEGRADO AMBIENTALE

Ampliando il periodo di osservazione di quest’ultimi tempi mai si erano verificati nella foresta di Metaponto prima dell’evento del 2017 incendi così distruttivi e pericolosi per la pubblica incolumità, la cui estensione e gravità è ascrivibile non solo alla mancanza di un sistema di prevenzione integrato e organizzato o anche ai ritardi degli interventi di spegnimento quanto e soprattutto allo stato di conservazione di quell’ambiente, ormai declassato, privo di manutenzione e di presidi di osservazione finalizzati all’avvistamento dei fuochi (un punto strategico di avvistamento, oltre alle torri abbandonate ancora esistenti, è individuabile nel terrazzo dell’hotel Kennedy mai preso in considerazione da dove si osserva la pineta dal Bradano al Basento). Facendo un’analisi più di merito, quando abbiamo iniziato ad avvertire le derive?

1) Quando il Corpo forestale dello Stato è stato annientato nella sua identità dal governo Renzi e sottoposto ad una rapida metamorfosi strutturale per trasformarlo in una forza militare ibrida e indefinita, rimuovendo dal territorio un presidio sicuro e permanente.

IL BOSCO E LA DIFESA MILITARE: UNA SCELTA SBAGLIATA

Il bosco non è delegabile e complementare alla strategia di difesa militare, come il nuovo ordinamento ha imposto, sia pure sotto la nuova denominazione di “carabinieri forestali” in un campo privo di orizzonti, pieno di insidie, che apre la strada all’abbandono e al degrado, ma è parte integrante di specifiche strategie culturali, selvicolturali ed ambientali, che non possono trovare spazio nel nuovo assetto e nell’equivoca nuova denominazione. O si è carabinieri o si è forestali. I nostri boschi si curano e si gestiscono con strumenti di difesa civile e culturale che ne esaltino le conoscenze e i rapporti con l’ambiente circostante e non con i mezzi di difesa militare e di polizia che inaspriscono i rapporti con le comunità.

ROGO DOLOSO A METAPONTO E LE POSSIBILI MOTIVAZIONI

Gli incendi di Metaponto sono certamente di natura dolosa e riconducibili alla deliberata volontà di appiccare il fuoco. Il fattore doloso come ampiamente risaputo si suddivide in 3 gruppi: a) ricerca di un profitto (per creare terreni coltivabili, pascoli e terreni edificabili, posti di lavoro connessi ad attività antincendio, questioni di bracconaggio); b) manifestazioni di protesta e risentimenti (nei confronti di autorità pubbliche, controversie tra privati, contro vincoli imposti nelle aree protette senza creare sviluppo e occupazione); c) motivazioni di ordine patologico o psicologico (piromania e mitomania, ovvero turbe comportamentali). Le motivazioni incendiarie, deducibili da un quadro comportamentale socio economico locale, non sembrano ascrivibili alla ricerca di un profitto, né tantomeno a fenomeni patologici o psicologici, piuttosto, con molta probabilità, a manifestazioni di protesta e risentimenti nei confronti delle autorità pubbliche contro i vincoli e le politiche imposti senza un preordinato e concordato piano di sviluppo.

IL TRASFERIMENTO DELLA RISERVA DI METAPONTO A MARTINA FRANCA

2) Con l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei carabinieri, come se non bastasse, una manovra ordinativa di dubbia legittimità nel gennaio 2019 disponeva senza fondate motivazioni e con il silenzio della Regione Basilicata il trasferimento della riserva di Metaponto e del relativo nucleo di tutela dal reparto di Potenza a quello di Martina Franca, sottraendo dalle attività gestionali dell’ufficio biodiversità di Potenza un riferimento istituzionale e territoriale di rilevante interesse storico culturale che si era distinto proprio in quell’area come protagonista ed esempio di attività innovative nei processi di tutela della natura, dell’architettura del paesaggio, di bonifica fondiaria e recupero di terreni con opere di ingegneria naturalistica, in un quadro di rapporti con la comunità locale improntato al rispetto e alla fiducia reciproca.

3) Il reparto di Martina Franca, distante dalla cultura lucana e ancor più dalla storia della Magna Grecia, da quello che emerge in sede locale, si è spinto in una spirale di contenziosi riguardanti la sfera urbanistica di Metaponto gestiti in maniera incomprensibile per screditare persone e istituzioni, esasperando i rapporti, usando il linguaggio della forza ed equivocando persino sull’operato di enti che nel tempo avevano adottato provvedimenti di merito.

DIETRO IL ROGO DI METAPONTO, LA RIMOZIONE DELLA TABELLAZIONE E IL “NARCISISMO SANZIONATORIO”?

Emblematica è stata la rimozione della tabellazione sui confini della riserva per fini oscuri, divelta con impeto dal reparto di Martina Franca mettendo in discussione non solo il proprio operato ma anche quello dell’ufficio di Potenza che ne aveva ricomposto i punti trigonometrici con operazioni e strumentazioni di alta precisione. Il narcisismo sanzionatorio di Martina Franca si esalta nel promuovere l’abusivismo di Metaponto funzionale più alle statistiche di ufficio che alla reale dimensione del fenomeno rimasto confinato ai casi nei quali la ruggine degli anni testimonia una scoperta tardiva e una amnesia dei doveri degli enti territoriali che avrebbero dovuto concorrere molto prima alla soluzione dei problemi.

Metaponto ormai é diventata una palestra di conflitti, di questioni da indagare e da dominare per mortificare gli operatori che hanno osato imprimere a quella località iniziative di sviluppo ampiamente riconosciute dagli enti territoriali che oggi rimangono invece indifferenti di fronte all’agonia in cui versa il comparto turistico di Metaponto.

L’ABBATTIMENTO INCOMPRENSIBILE DI OLTRE 150 PIANTE STORICHE

4) Un’altra verità rimasta ancora impunita, assimilabile ad un altro incendio doloso, si configura nel taglio e abbattimento di oltre 150 piante storiche nell’area protetta, eseguito proprio dal reparto di Martina Franca, che avrebbe dovuto invece proteggerli, sul fronte posteriore di viale Jonio, avvalendosi di uomini e mezzi del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto che ha operato peraltro su una giurisdizione statale non di propria competenza, con la complicità del Demanio, provocando uno scempio ambientale e paesaggistico di proporzioni rilevanti, avendo procurato danni significati e gravi alterazioni degli equilibri naturali, nonché distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Un abbattimento incomprensibile di alberi ampiamente documentato e portato a conoscenza della direzione generale Carabinieri forestali e della Procura della Repubblica di Matera, un’operazione di grave imprudenza della quale si attendono ancora gli esiti delle indagini.

5) Dopo 50 anni di lotte, di aggiustamenti, di controversie con il Demanio per il riscatto dei suoli demaniali su cui é stato edificato il tessuto turistico residenziale di Metaponto Lido, la gente é stanca di inseguire contenziosi, sono stanchi soprattutto quei pochi genitori che ancora sopravvivono e che hanno fatto la resistenza per alzare il livello di civiltà di questo luogo, i quali oggi nel lasciare il testimone ai figli si vedono costretti a rincorrere il passato, a difendere una identità e una dignità scalfite dalla prepotenza e dalla incapacità gestionale ai diversi livelli istituzionali, a sanare situazioni arrugginite nel tempo, a mettere riparo alle incongruenze e alle ingiustizie di una latitante burocrazia territoriale.

METAPONTO LIDO: UN TURISMO ANCORA RUDIMENTALE E PRIVO DI SVILUPPO

5) Metaponto Lido vive ancora sugli albori di una rudimentale civiltà turistica. E’ l’unica località marina priva di sviluppo, non ha sufficienti opere di urbanizzazione primarie e secondarie, non ha una piazza, non ha negozi, non ha attività commerciali e artigianali, non ha una sede per il culto, non ha un impianto di depurazione efficiente, né una viabilità adeguata ai flussi turistici, rimasta ancorata alle iniziative degli anni ‘60/’70 dei privati ai quali prima é stato concesso di edificare su suoli demaniali e poi a distanza di decenni sottoposti a ricatto nella definizione degli atti di compravendita per legittimare le proprietà pagate a caro prezzo e assimilabili a quelle delle località turistiche più avanzate.

Il deprezzamento del tessuto urbanistico di Metaponto Lido é alquanto evidente ed é riscontrabile negli avvisi di vendita di molte unità immobiliari. Sarebbe auspicabile una inchiesta sulle differenti procedure adottate in ordine all’applicazione dei prezzi imposti da parte del Demanio di Matera per gli atti transattivi stipulati dai quali emergono disparità di trattamento.

PROGETTI DI BONIFICA E RICOSTRUZIONE PER LA PINETA BRUCIATA

6) Nel caso dell’incendio che ha interessato la pineta di Metaponto, al fine di evitare che quel quadro desolante e spettrale del bosco bruciato possa avere ulteriori ricadute negative sulle attività turistiche ed economiche insediate in quel contesto ambientale, già compromesso dal precedente incendio e violentato recentemente dalla normativa sulle concessioni dei lidi, sarebbe opportuno procedere a redigere un progetto in un quadro di indirizzi fra Stato e Regione Basilicata, con l’autorizzazione del Ministero dell’ambiente, cosi come previsto dalla norma, finalizzato alla bonifica e alla ricostruzione delle aree bruciate, nonché al ripristino del soprassuolo boscato, favorendo anche la rinnovazione naturale.

7) Da parte del comune di Bernalda si promuova un concorso di idee per rimodulare l’assetto urbanistico di Metaponto Lido con strutture e servizi adeguati in una prospettiva moderna di sviluppo e di crescita civile.

8) Il Consiglio regionale richiamando una precedente mozione rimasta peraltro inevasa per l’adozione di un provvedimento rivolto a trasferire al reparto della biodiversità di Potenza relativamente alla riserva di protezione di Metaponto quanto disposto a suo tempo per Martina Franca, adotti con più forza e decisione un provvedimento risolutivo per annullare quella spoliazione di un lembo di territorio lucano sottratto alla originale identità di appartenenza per farlo ricadere in altro ambito della regione Puglia. E’ quanto mai opportuno e urgente per ristabilire il rapporto operativo con l’ufficio biodiversità di Potenza che ha avuto sempre la propria giurisdizione sul territorio della Basilicata ad eccezione di Metaponto occupata da Martina Franca.

* Franco Mattia già vice presidente del Consiglio regionale e dirigente del Corpo forestale dello Stato