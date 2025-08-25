Matera: «Parcheggi abusivi anche nelle zone private»

2 minuti per la lettura

Uno degli effetti dell’estate “cafona” di Matera: parcheggi abusivi in centro, le auto lasciate anche nelle aree private di piazzetta Bracco o recinto XX settembre.

È un post semi ironico di Ciccio Massari pubblicato su Facebook qualche giorno fa a rilanciare un tema che il centro storico di Matera vive da un pò: il parcheggio selvaggio in zone private. «Si comunica alla cittadinanza che il parcheggio gratuito di piazzetta Bracco apre dalle 22 alle 6 del mattino». In barba ai cartelli che indicano l’area come spazio privato, infatti, la sera viene scelta arbitrariamente per parcheggiare a pochi passi dalle centralissime via Ridola e piazza San Francesco. Il problema sembra riguardi anche altre aree della città, come vico XX settembre, a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, dove a quanto pare le auto dei residenti sono ampiamente da quelle degli abusivi.

L’estate “cafonal” che anche Matera sta vivendo, ormai, non riguarda più solo i turisti che scelgono luoghi millenari e suggestivi del centro per trasformarli in aree-pcinic ma anche chi preferisce evitare gli spazi tradizionalmente riservati ai parcheggi pubblici (peraltro a prezzi sicuramente più bassi di molte destinazioni turistiche, ndr.) e farne zone a disposizione di chi arriva prima.

PARCHEGGI ABUSIVI, A MATERA CONTROLLI INSUFFICIENTI E REGOLE VIOLATE

A fare il resto, i controlli della polizia locale che la cui presenza purtroppo non è sufficiente ad arginare un fenomeno in inesorabile crescita che, invece, richiederebbe una azione più incisiva, necessaria ad esempio anche per le bici elettriche che sfrecciano ad alta velocità da via don Minzoni a via delle Beccherie passando da piazza Vittorio Veneto. Tutti esempi di quanto le regole sembrino fatte per essere violate. Se da un lato il successo turistico di Matera ne fa una delle principali destinazioni di questa estate, dall’altro la folta presenza di visitatori “invade” anche gli spazi dei residenti. Un problema che richiede misure urgenti.