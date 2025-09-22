Matera, furti di impianti luce al cimitero

2 minuti per la lettura

Furti di impianti luce al cimitero di Matera, fenomeno molto frequente. L’assessore Gaudiano: «Pensiamo alla videosorveglianza». Il controllo garantirebbe sicurezza anche per i cittadini che lo frequentano.

MATERA- Non c’entra solo la violazione di un luogo importante, che merita rispetto e custodisce i nostri defunti. C’è anche il danno arrecato a chi pensa di poter garantire la luce alle tombe per tutto l’anno. I furti degli impianti, che a quanto pare non sono più un caso isolato, richiedono a questo punto strumenti di controllo e prevenzione. L’assessore ai Lavori pubblici di Matera, Lucia Gaudiano commenta così, le segnalazioni arrivate al Quotidiano dai cittadini: «Siamo a conoscenza di questi episodi – dice – e siamo impegnati a realizzare un piano di interventi che riguardi anche la manutenzione della struttura. È necessario – aggiunge – intervenire anche con un sistema di videosorveglianza, ipotesi che stiamo valutando». Centrale, dunque, il tema della sicurezza che garantirebbe un controllo maggiore e un deterrente utile agli atti di ignoti.

MATERA, FURTI AL CIMITERO E PROBLEMI NELLA GESTIONE

Quello del cimitero di contrada Pantano, d’altronde, è un luogo nel quale i problemi riguardano anche altri aspetti. Come aveva segnalato qualche mese fa ancora il Quotidiano: «Mancano i loculi, i nuovi sono in ritardo e quelli che potrebbero essere disponibili a seguito dei ricongiungimenti sono bloccati da molto tempo (pare addirittura da diversi mesi) per cui risulta impossibile da un lato procedere ai ricongiugimenti previsti, richiesti e pagati dai cittadini e dall’altro liberare spazi che potrebbero essere utilizzati in mancanza dei nuovi loculi». Un altro tema, questo, che interessa molte famiglie e che si unisce anche agli atti di vandalismo e ai furti che rischiano di fare del cimitero in Contrada Pantano un luogo poco sicuro.

La presenza di telecamere, come accade ormai nel resto d’Italia, diventerebbe così una garanzia per chi ha i propri cari sepolti nella struttura alle porte della città e al tempo stesso un utile e necessario strumento per evitare anche altri reati che potrebbero verificarsi. Non sempre, infatti, i cimiteri sono frequentati da molte persone che si recano a trovare i defunti; ci sono orari e giorni della settimana, infatti, in cui la presenza dei cittadini è molto ridotta e questo aumenta il pericolo di azioni che potrebbero essere perpetrate da ignoti. Nel frattempo resta il disagio di chi, vittima di questi furti, ora dovrà disporre un nuovo impianto augurandosi di non dover ripararlo ancora una volta.