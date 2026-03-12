Crollo di un palazzo a Matera: tre famiglie sgomberate

2 minuti per la lettura

Segnali di dissesto statico già nei giorni scorsi: famiglie sgomberate, poi il crollo parziale del palazzo a Matera in contrada Papalione

Tutto è avvenuto ieri mattina verso le 11. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera, sono intervenute in Contrada Papalione, nei pressi di via La Martella, per il crollo parziale di un edificio in muratura di due piani fuori terra. Il cedimento ha interessato circa la metà del fabbricato.

La struttura comunque era già sotto osservazione da qualche giorno.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, i Vigili del Fuoco, allertati dai tecnici dell’Enel, avevano riscontrato gravi segnali di dissesto statico.

In particolare erano rilevati fenomeni di “spanciamento” delle pareti esterne e un preoccupante quadro fessurativo, con distacchi tra i blocchi di tufo fino a 10 centimetri l’uno dall’altro.

In quell’occasione, si registrava anche il crollo di una parete interna e numerose lesioni su tutto il perimetro dello stabile, particolarmente evidenti in prossimità della parte anteriore del fabbricato.

Dopo il sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi, i Vigili del Fuoco avevano già disposto, a scopo precauzionale l’allontanamento immediato dei residenti di tre abitazioni (tra cui una persona con difficoltà motorie) e l’interdizione all’accesso anche nelle aree adiacenti l’area.

IL CROLLO DELL’EDIFICIO E LE OPERAZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO

Sebbene si presumesse che l’edificio fosse vuoto al momento del crollo di ieri, grazie alle precedenti disposizioni di sgombero, il personale dei Vigili del Fuoco si è impegnato a lungo nelle operazioni di smassamento per verificare che sotto le macerie non fosse rimasto nessuno.

L’attività è stata effettuata con un cane molecolare per escludere con assoluta certezza il coinvolgimento di persone e per monitorare la tenuta della parte di fabbricato rimasta in piedi.

Si dovrà ora comprendere le cause che hanno provocato il crollo parziale dell’edificio che aveva portato nei giorni scorsi allo sgombero di alcune abitazioni, misura che oggi si è rivelata decisiva per evitare che qualcuno potesse rimanere sotto le macerie, rischiando concretamente di perdere la vita.

L’area, per fortuna è lontana dalle zone più abitate della città e questo ha ulteriormente creato condizioni di maggiore controllo del rischio.

Toccherà ora alle indagini del caso comprendere quali sono state le cause che hanno condotto al crollo avvenuto ieri mattina.