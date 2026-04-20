Matera, scuola nuova Torraca, accelerano lavori

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A Matera accelera il cantiere della nuova scuola Torraca nell’area ex centrale del latte: lavori al 50%, già liquidati 1,6 milioni. Il Comune punta a chiudere entro settembre e valuta l’attivazione per l’anno scolastico 2027/2028

Procedono i lavori della nuova scuola Torraca a Matera dove era l’ex centrale del latte. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha provveduto al pagamento del quinto stato di avanzamento dei lavori già saldati e completi per circa il 50 per cento ma evidentemente il percorso in atto risulta essere ancora più rapido come ci conferma telefonicamente l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Lucia Gaudiano: «non ho i dettagli del cronoprogramma ma posso dire che stiamo lavorando per poter completare i lavori entro settembre e faremo il possibile per riuscirci. Scuola operativa per l’anno 27/28? L’intenzione è quella di procedere con uno spostamento magari già durante le prossime vacanze natalizie, speriamo di riuscire a portare avanti quest’obiettivo».

SCUOLA NUOVA TORRACA, SI PUNTA A SETTEMBRE



La definizione del quinto Stato di avanzamento di lavori per ulteriori 223mila euro per un totale di poco superiore a 1,6 milioni di euro sui poco meno di quattro totali costituisce evidentemente un passo in avanti considerevole perché aggiornato al 31 marzo ma che segnala comunque una velocizzazione dei lavori complessivi di un progetto che ha avuto diverse battute d’arresto negli anni passati tanto che il suo completamento è slittato nel tempo.

Basti pensare che l’aggiudicazione dei lavori risale al luglio del 2022 ma una serie di rallentamenti hanno di fatto impedito all’opera di poter entrare nel vivo dei lavori.

DECISA ACCELERATA AI LAVORI



Con uno slittamento dei tempi che erano inizialmente previsti per la conclusione dei lavori trattandosi di un’opera finanziata con l’Iti 2014-2020 e che dunque doveva essere di fatto già completata. Stando almeno alle previsioni che fatte in un primo momento e indicate per questo particolare tipo di opere.

Oggi invece vi è dunque una decisa accelerata che dovrebbe portare comunque nel giro di alcuni mesi alla conclusione dei lavori e poi all’insediamento della nuova scuola.

Un percorso che evidentemente risulta particolarmente importante sia per dare risposte adeguate sotto il profilo dell’edilizia scolastica alle famiglie in una zona centrale della città e dunque evitare i rischi che possono giungere da situazioni inattese come quelle vissute in passato in via Bramante, ma d’altro canto questo avvicendamento permetterebbe poi all’Amministrazione comunale di potersi concentrare anche su un altro fronte cioè gli interventi da fare laddove sorge oggi in via Moro l’attuale scuola Torraca.

NUOVA TORRACA, IPOTESI TERMINAL BUS

L’ipotesi di cui si era più volte discusso in passato della realizzazione di un terminal bus per il carico e scarico dei passeggeri potrebbe dunque ritornare di stretta attualità e la questione dunque assume un’importanza ampio in termini non solo di realizzazione e completamento di un’opera pubblica ma anche di programmazione di quella che è una zona nevralgica della città che con il completamento dei lavori in piazza della Visitazione vedrà definirsi un ulteriore tassello ma che avrà bisogno poi di riuscire ad individuare delle soluzioni anche per l’area della Torraca in maniera tale da prevedere eventualmente interventi tempestivi che riescano ad eliminare in poco tempo qualsiasi rischio di presenza di cantieri in quella fetta della città.