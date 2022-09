4 minuti per la lettura

A Rotonda è fortissima la commozione per la morte di Fabio Cersosimo, scomparso purtroppo a soli 16 anni – a dicembre ne avrebbe compiuti 17 – per i gravissimi traumi riportati dopo un incidente in moto avvenuto a Marconia di Pisticci, lo scorso 29 agosto agosto. Al giovane con la passione per le due ruote è stato fatale l’impatto con un furgone, avvenuto in pieno centro abitato: inutili il trasporto in eliambulanza ed successivi 9 giorni di ricovero all’ospedale “San Carlo” di Potenza, dove è deceduto giovedì scorso.

Nel giorno del funerale, previsto alle 11 di domani 12 settembre 2022 nella Chiesa Madre di Rotonda, il Comune proclamerà il lutto cittadino. «Il Sindaco Rocco Bruno e l’Amministrazione Comunale – si legge sul profilo social del Comune – a nome dell’intera comunità rotondese, si stringono all’angoscia che ha colpito la famiglia Cersosimo – Senise per la prematura scomparsa del giovane Fabio. Attoniti ed impotenti di fronte a tale tragedia, consapevoli che le parole non potranno mai colmare il vuoto per l’assenza del vostro caro, esprimiamo il nostro cordoglio nella speranza che l’affetto di tutti noi possa almeno lenire il vostro dolore».

LA TRAGEDIA DI FABIO CERSOSIMO, LE INDAGINI DELLA PROCURA

Accanto al dramma che stanno vivendo i familiari, assieme a tutto il paese, per accertare la dinamica dell’incidente, ed eventuali responsabilità, sono in corso le indagini da parte della Procura della Repubblica di Matera che, dalle informazioni in nostro possesso, avrebbe aperto un fascicolo, al momento, per l’ipotesi di omicidio stradale a carico del proprietario della motocicletta – che la giovane vittima pare stesse provando – e del conducente del furgone.

Da una prima ricostruzione si è appreso come lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi di una rotatoria e sarebbe stato laterale: il ragazzo, che sembra fosse senza casco, era in sella ad una moto sulla quale, se saranno confermate le circostanze che stanno emergendo, non sarebbe quindi dovuto montare, né si sarebbe dovuto permettere lo facesse: ma sull’intera vicenda il condizionale resta d’obbligo fino a quando gli inquirenti avranno fatto piena luce su come si sono realmente svolti i fatti verificando se, effettivamente, sussistano colpe. Resta il dolore immenso espresso da chiunque lo abbia conosciuto, come dimostrano gli innumerevoli messaggi soprattutto attraverso i social.

FISSATI I FUNERALI DI FABIO CERSOSIMO

Dopo il nullaosta del magistrato che ha dato il via libera alla famiglia per i funerali, i cari hanno fissato in accordo con la chiesa la funzione religiosa presieduta da monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro. «Sono distrutto dal dolore perché Fabio l’ho cresciuto – ci ha detto don Gianni Forte, parroco di Rotonda – sono coinvolto emotivamente e spiritualmente e sono vicino all’immenso dolore della famiglia, siamo tutti prostrati ed ho chiesto al vescovo di sostenerci. La nostra comunità è distrutta e la famiglia lo ha avvertito e ringrazia tutti, ma sono ammirato della maturità dimostrata dalle persone. Risollevarci sarà davvero complicato.

Agli amici, che hanno vegliato nella notte e pregato per lui, ho detto di riflettere affinché traggano gli insegnamenti giusti da questo drammatico accadimento perché lo devono a Fabio. Gli ho spiegato di imparare a rimanere uniti poiché l’unione dà forza e di essere sempre prudenti e vigili, senza lasciarsi mai prendere da manie o mode ma di imparare a vivere non come se Dio non ci fosse, in modo che diventi un loro compagno di avventura. Io non conosco la dinamica dell’incidente, se ci sono state delle responsabilità verranno accertate da chi di dovere. Noi adesso dobbiamo unirci in preghiera e affidare Fabio al Signore e soprattutto alla Madonna in modo che consoli il dolore enorme della famiglia».

IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI PISTICCI

Cordoglio è stato espresso anche dall’amministrazione comunale di Pisticci: «Con enorme dispiacere abbiamo da poco appreso del decesso del giovane Fabio, il ragazzo di Rotonda rimasto gravemente ferito qualche giorno fa in un incidente a Marconia – ha scritto su Facebook l’amministrazione – Nonostante le condizioni di Fabio fossero apparse da subito critiche, avevamo sperato e pregato che potesse farcela. Purtroppo non è stato cosi. L’Amministrazione Comunale, anche a nome dell’intera comunità pisticcese, esprime la propria vicinanza alla famiglia e, in particolare, alla mamma e al papà di Fabio. In questo momento di indicibile dolore Pisticci li stringe in un caloroso abbraccio. Che Fabio possa riposare in pace».