Matera, crea scompiglio con spranga e coltello, arrestato 42enne

Matera, in escandescenze dentro e fuori il servizio dipendenze patologiche (Serd) creando scompiglio con spranga e coltello, arrestato 42enne

Un spranga di ferro come arma per spaventare il personale del Serd nel tentativo di avere quello che stava cercando cioè un’ulteriore dose di metadone e un coltello da cucina verso coloro che erano nella struttura. E’ ciò di cui è stato protagonista un uomo di 42 anni di Matera arrestato dalla Polizia in flagranza di reato.

Si tratta di un pregiudicato accusato di tentata estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di arma bianca.

Nello specifico, si trattava di un coltello da cucina, con lama di circa 15 cm.

I fatti risalgono alla mattina del 20 giugno scorso, quando il personale medico in servizio presso il locale Ser.D. (Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda Sanitaria Locale) segnalava al 113 l’emergenza. Un uomo stava dando in escandescenza, minacciando di ucciderli e di distruggere gli arredi con una spranga in ferro. Obiettivo era ottenere un’ulteriore dose di metadone (oppioide sintetico utilizzato in terapie mediche per ridurre l’assuefazione nella dipendenza da stupefacenti).

Nel frattempo, dopo che gli addetti alla sicurezza erano riusciti, con grande fatica, a farlo uscire, l’uomo aveva estratto dalla borsa a tracolla un grosso coltello da cucina, che prima puntava contro i presenti e poi utilizzava per danneggiare un’auto lì parcheggiata.

MATERA MINACCE CON SPRANGA E COLTELLO, LE RICERCHE E L’ARRESTO

Quando diversi equipaggi della Squadra Mobile e delle Volanti sono arrivati sul posto, l’uomo si era già allontanato a piedi.

La fuga, però, è durata poco, in quanto è stato individuato a poca distanza, grazie alle numerose segnalazioni di cittadini che lo avevano notato correre, brandendo l’arma. Quando è stato fermato nei pressi del parco Giovanni Paolo II, si era già disfatto del coltello, gettandolo all’interno di un cestino della spazzatura. Ma questo non è bastato, in quanto non è sfuggito alla perquisizione effettuata dagli agenti di Polizia.

Così, l’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la locale casa circondariale, in attesa del giudizio di convalida. Successivamente, il GIP, dopo aver convalidato l’arresto, ha confermato la custodia cautelare in carcere.